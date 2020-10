Dalla Pompei del medioevo ai Giardini di Ninfa: il convegno on line

Tra i vari eventi che celebreranno i 100 del Giardino di Ninfa si terrà venerdì 23 ottobre un convegno storico dal titolo “Dalla Pompei del medioevo ai Giardini di Ninfa”.

Un appuntamento organizzato dalla Fondazione Roffredo Caetani in collaborazione con l’Institut Fur Geischinchtliche Landeskunde ad Der Universitat Mainz E.V. e a cura del prof. Michael Matheus.

Gli interventi del convegno si incentreranno sugli eventi accaduti in quei luoghi prima dell’edificazione del Giardino avvenuta nel 1920 per desiderio di Gelasio Caetani. Di come nei secoli l’antica città di Ninfa non sia stata dimenticata e di come le sue rovine venissero percepite nell'arte e nella letteratura europea dell'Ottocento fino alla sua trasformazione nel Giardino di Ninfa.

A partire dagli anni '40 del 1800 Ninfa viene infatti scoperta da scrittori ed artisti anche d'oltralpe e diviene oggetto di testi e immagini. Le rovine del castello e delle mura cittadine, del municipio e di numerose chiese e case, nel XIX secolo vennero descritte da Ferdinand Gregorovius come "rovine fiabesche di una città" e definite la "Pompei del Medioevo" o la "Pompei della Cristianità". "Questa Nympha incantevole - cosi scrive Gregorovius -, è la fiaba più graziosa della storia e della natura che io abbia mai visto in tutto il mondo".

L’evento, a causa dell'emergenza Covid, si terrà esclusivamente online e potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube della Fondazione Roffredo Caetani venerdì 23 ottobre a partire dalle ore 9.30.

La diretta sarà divisa in due parti: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 riprenderà poi alle ore 15 e si concluderà al termine dei lavori.

Il programma del convegno:

9.30 Saluti

Tommaso Agnoni, Presidente della Fondazione Roffredo Caetani

Michael Matheus, Promotore del Convegno

10.00 Presiede: Lutz Klinkhammer

Michael Matheus: Ninfa: percezioni nella scienza, nella letteratura e nelle belle arti nel XIX e all'inizio del XX secolo

11.00 Marco Graziosi: Edward Lear, i Caetani e Ninfa

12.00 Angela Steinsiek: Ferdinand Gregorovius e i Caetani

13.30 Termine prima parte diretta

15.00 Presiede: Maria Cristina Misiti, direttore Istituto centrale per la grafica