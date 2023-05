Daniel Palmacci in concerto a Terracina

Il principio, ma anche ciò che resta alla fine. L’eternità e il nulla. Il vuoto da cui iniziare a riempire. Lo zero è da sempre il simbolo della rinascita e della conclusione, della circolarità che mai interrompe il movimento. Un non-numero, che segna l’avvio di tutti gli altri e senza il quale non ci sarebbe progresso.

È con tutto questo bagaglio di significati che Daniel P. – al secolo Daniel Palmacci – è pronto a lanciare Atto 0, il suo album d’esordio, personale visione di un punto di partenza dal quale tutto prende il via e a cui, inevitabilmente, si ritornerà.

Dalla mezzanotte del 6 maggio sarà rilasciato su tutte le piattaforme e, nella piena convinzione di unire sempre il virtuale al reale, verrà presentato ufficialmente al pubblico alle 21.00 presso l’Open Art Cafè di Terracina, con un concerto live a ingresso libero che promette grandi emozioni.

Due ore di musica ed energia, dove sul palco Daniel sarà accompagnato da musicisti di talento ed esperienza: Emanuele Damiani, Mario Talocco, Paolo di Girolamo, Pablo Ciriaco e Antonio D’Angelo.

Cantautore e paroliere, Daniel P. ama scrivere «della normalità del nostro vivere osservandola dal punto di vista più strano e bizzarro, dove l’unica verità alla quale rimanere fedeli è il cambiamento».

Atto 0 è partenza e arrivo, trampolino di lancio e ultima pagina di un libro, che racchiude 12 brani frutto di tre intensi anni segnati dal vissuto quotidiano di Daniel fatto anche di studio, lavoro e – come per tutti noi – dal confronto emozionale dato dall’esperienza doppiamente “limbica” della pandemia.

Un disco che varia nelle ispirazioni melodiche delle diverse canzoni, creando un registro dinamico di traccia in traccia. Tutte – però – sono accomunate dalla voce potente e dalla cifra stilistica di Daniel P., che si innesta nella tradizione del cantautorato pop italiano, leggero ma non per questo superficiale, e guarda Oltremanica nell’ispirazione.

Durante il concerto verranno riproposti anche i 6 singoli già pubblicati sulle piattaforme digitali: Potenti, E vengo a cercarti, Tu che sai dove abita il mare, Blu, 25 Gennaio e Niente di personale.



Credits:

L’album, in distribuzione con Ingrooves/Universal, è prodotto da Franco Iannizzi e Marco Mori per The Lab Music Factory.

Fabio Verardo ha curato arrangiamenti, composizioni, master e mixer di tutti i brani. Per Muri Di Carta, Il Clochard, Tutto Da Rifare, Ci Pensi Mai? si aggiungono Emanuele Damiani (composizione, master e mixer) e Antonio D’Angelo (composizione).

Tutti i testi sono di Daniel Palmacci.