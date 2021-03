Dantedì: anche il Comune di Fondi celebra l’Alighieri

Anche il Comune di Fondi dedicherà una particolare attenzione alle celebrazioni del Dantedì da poco istituito per celebrare uno tra i maggiori letterati italiani, studiato e conosciuto in tutto il mondo e padre della lingua italiana: Dante Alighieri.

Il Dantedì si celebra il 25 marzo giorno in cui, secondo gli studiosi, Dante ha iniziato il suo viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. Una ricorrenza che quest’anno è particolarmente importante perché coincide con il 700° anniversario della sua morte.

Sebbene il Comune di Fondi avesse in programma una serie di eventi anche in presenza, per via delle prescrizioni anti COVID al momento vigenti, si terrà un unico evento in streaming, che non si esclude possa essere affiancato da altri se l’andamento della pandemia lo consentirà nei prossimi mesi.

Giovedì 25 marzo alle ore 18.00 in diretta streaming dalla Chiesa di San Tommaso D'Aquino si terrà l’incontro “Il Dì di Dante”, l'appuntamento è a partire dalle 18:00 e sarà visibile sulle pagine Facebook, Instagram e Youtube del Comune.

Oggetto dell’incontro il celeberrimo V canto dell’Inferno quello in cui Dante e Virgilio dopo aver lasciato il Limbo entrano nel girone dei Lussuriosi e incontrano gli amanti sventurati Paolo e Francesca. Dopo l'introduzione e il commento dei professori Lucio Biasillo e Nicola Zambigli, l'avvocato Franco Martellucci leggerà gli immortali versi danteschi.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 25 marzo alle ore 18.00 in diretta streaming dalle pagine social del Comune di Fondi