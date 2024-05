Patrizia Carroni presenta "Danzo, nuda come la verità"

Giovedì 30 maggio ore 18, alla Feltrinelli di via Diaz a Latina arriva a Latina la famosa coreografa e danzatrice Patrizia Cerroni per presentare il suo libro “Danzo, Nuda Come La Verità”, un’autobiografia densa di sfaccettature che spazia dalla danza contemporanea alla musica, dall’arte alla filosofia.

Il racconto si snoda in giro per il mondo durante le sue numerose tournée internazionali per soffermarsi su Roma, New York e l’India, sui suoi memorabili incontri e collaborazioni dagli anni ‘70 a oggi con artisti quali Charlie Mingus, Zakir Hussain, Giacinto Scelsi, Mario Schifano, David Zard, Michelangelo Antonioni e Fabio Mauri, Laura Morante che è stata sua allieva.

Patrizia Cerroni, in una intera vita trascorsa tra Roma, New York e l’India, è stata la fondatrice nel 1974 della Compagnia storica di danza contemporanea, "Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi". Ha ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti internazionali, tra i quali la Targa d'Argento dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi e il Premio Chandigarh dal Governo Indiano. In un’attività artistica con oltre 40 produzioni, 2000 spettacoli in Italia, 28 tournèe internazionali, 25 tournèe Europee, Patrizia Cerroni è stata presente nei più importanti Festival Internazionali quali Seoul Olympics Arts Festival, Gala Italia di New York, Taormina Arte, Festival di Spoleto, Umbria Jazz, e Teatri di tutto il mondo tra cui Teatro Olimpico di Roma, Simon Bolivar di San Paolo, Teatro dell'Opera del Cairo, Teatro dell’Opera di Fiume.

Considerata caposcuola di uno stile di danza definito dalla critica internazionale del tutto "originale", con lei si sono formati più di 300 danzatori professionisti e 20 coreografi italiani. Ha ricevuto numerosi altri premi e riconoscimenti, Apollon Musagète, Premio Guido Monaco, Premio Donna Circe, Premio Capo Circeo, Targa Nello Flora, Premio Città di Agrigento, Gabbiano d?Oro, Premio Internazionale “Piazza del Popolo”, Premio Internazionale Ginestra d?Oro.

Una vita di arte, movimenti, immaginazione, incontri che viene condensata nelle pagine del suo libro “Danzo, Nuda Come La Verità”. Uno sguardo audace, onesto e provocatorio sulla vita, sull’amore e sull’atto della creazione, di un artista di livello internazionale della cultura e della danza italiana. La presentazione del volume con l’autrice è moderata dalla giornalista e regista Emanuela Gasbarroni e dallo storico Pietro Vitelli.