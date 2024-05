A Latina Mauro Canali presenta la nuova edizione de “Il Delitto Matteotti”

In occasione della nuova edizione del suo saggio, Mauro Canali sarà a Latina per presentare Il Delitto Matteotti, edito da Il Mulino.

Tra i testi più autorevoli sull’argomento, il volume di Canali è frutto di anni di ricerche e indagini effettuati con metodi quasi polizieschi. Un libro che non offre una soluzione al “caso Matteotti” ma che, proprio grazie a documenti integrati in questa nuova edizione, presenta nuovi argomenti a favore della tesi di una responsabilità diretta di Mussolini.

Si tratta della la pista «affaristica» – quella secondo cui Matteotti è stato eliminato perché stava per rivelare dei torbidi affari relativi a una concessione petrolifera –, ricostruita seguendo le vicende del primo e del secondo processo e il destino dei protagonisti del delitto durante il Ventennio.

Mauro Canali riesce a dare un quadro convincente di quel periodo e delle dinamiche precedenti e successive al suo rapimento e omicidio.

Mauro Canali ha insegnato Storia contemporanea nell’Università di Camerino. Con il Mulino ha pubblicato anche «Le spie del regime» (2004). Fra gli altri suoi libri: «Mussolini e il petrolio iracheno» (Einaudi, 2007), «Il tradimento» (Marsilio, 2013), «La scoperta dell’Italia. Il fascismo raccontato dai corrispondenti americani» (Marsilio, 2017) e «Gli uomini della Marcia su Roma. Mussolini e i quadrumviri» (con C. Volpini, Mondadori, 2022). «Il delitto Matteotti» è stato tradotto in inglese per Palgrave.

Dialogheranno con l’autore Sonia Marzetti e Sparta Tosti, l’incontro sarà moderato dalla giornalista pontina Licia Pastore.

L’appuntamento

È per venerdì 31 maggio alle ore 18.00 presso la libreria La Feltrinelli di Latina.