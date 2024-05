Al Circolo Cittadino: Diaphorà’s Got Talent

Sono tantissime le attività che vedono impegnati i ragazzi della Diaphorà, un’associazione che lavora sul territorio da decenni per promuovere l’integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, organizzando laboratori, corsi e iniziative di vario genere.

Tra queste c’è un divertente appuntamento in programma per venerdì 10 maggio presso il Circolo Cittadino di Latina il “Diaphorà’s Got Talent” uno show durante il quale si potranno ammirare i frutti dei laboratori artistici tenuti dall’associazione.

I ragazzi che hanno studiato canto, danza, musica e recitazione si metteranno in gioco in una competizione che li vedrà esibirsi davanti a una giuria che decreterà il vincitore.

Gli esperti che formeranno la giuria sono Gianni Siragusa, professionista che dirige i laboratori artistici e Giulia Mainardi, esperta di canto e cinema, mentre la direzione artistica è affidata a Francesca Calabresi responsabile del laboratorio teatrale della Diaphorá.

I ragazzi che si esibiranno sul palco dell’auditorium del Circolo Cittadino sono: Claudio Eggel, Letizia Eggel, Federico Morgagni, Elisa Pascali, Chiara Marasco, Emanuela Vitiello, Emanuele Ceci, Federica Mambrin, Marco Fabietti, Luca Praticò, Moira Toninato.

Le categorie in gara sono canto, strumenti musicali, recitazione, danza e ogni esibizione durerà un minuto e mezzo. Lo spettacolo sarà presentato da Barbara Mirarchi e Graziella Lancia.

L’appuntamento

È per venerdì 10 maggio alle ore 18.00 presso il Circolo Cittadino, l’ingresso è gratuito ma, dato che i posti sono limitati, è necessario prenotare il proprio contattando la Diaphorà al numero 345 5257 782.