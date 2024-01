Giorno della Memoria: il reading di Botteghe Invisibili

Anche Botteghe Invisibili celebrano il Giorno della Memoria, e lo fa con il recital "Il diario di un ebreo di Piero Modigliani. Di padre in figli" a cura di Sara Modigliani.

“Tutti cercano di dimenticare ciò che è doloroso per un meccanismo psichico di difesa dalla sofferenza; ma alcuni fatti storici, per quanto orrendi, non possono e non debbono essere dimenticati, perché sono parte integrante della storia di noi tutti e perché tanto dolore di ieri illumini oggi” queste le parole di Piero Modigliani, autore del testo ritrovato e pubblicato dai suoi figli che racconta l’occupazione nazista di Roma, nel periodo che va dall’8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, all'età di 38 anni.

Una testimonianza diretta dei fatti accaduti, delle barbarie perpetuate per un incontro durante il quale storia, musica, scrittura e arte di uniscono per tenere vivo il ricordo delle sofferenze e delle ingiustizie patite durante l’Olocausto degli ebrei portato avanti dal regime nazifascista nel secolo scorso.

La lettura di alcuni brani del diario sarà inframmezzata da interventi musicali a cura di Sara Modigliani e Paolo Incollingo.

L’appuntamento

È per domenica 28 gennaio alle ore 18.00 presso Botteghe Invisibili a Latina. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 0773 19 95 778, 333 81 48 883, 333 24 76 762 e l’indirizzo email bottegheinvisibili@gmail.com