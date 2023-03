Diario di Viaggio: le opere di Alessandra Chicarella in mostra all’ICAR di Latina

Arriva a Latina un nuovo spazio dedicato all’arte che, grazie all’intuizione di Barbara Donati e Monica Reggi, unisce impresa e cultura: si tratta della sede dell’ICAR S.p.A. che ospiterà dal 1 aprile al 31 maggio la personale di Alessandra Chicarella, organizzata in collaborazione con il MAD Museo d’Arte Diffusa di Fabio D’Achille.

Un progetto al femminile che arricchisce il mondo del lavoro promuovendo, oltre alla produttività, anche la creatività attraverso una serie di eventi ospitati in sede.

In esposizione una serie di tele realizzate dalla pittrice pontina che seguono le tappe di un viaggio tra varie città italiane. Un viaggio che non è solo lo spostamento da un luogo all’altro ma una somma di esperienze, emozioni, situazioni il tutto filtrato da importanti letture come Viaggio in Italia di Goethe e Le Città Invisibili di Calvino. Un viaggio che è anche nel tempo, alla scoperta delle varie età di cui ogni città italiana è mirabile testimone.

L’appuntamento

È presso la sede dell’ICAR di Latina sabato 1 aprile alle ore 11.00 per il vernissage. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 31 maggio.