Lo show dei dinosauri al Teatro Moderno

Un nuovo spettacolo della famiglia Colombaioni, clowns di successo da quattro generazioni, che portano a teatro divertimento per tutta la famiglia.

I Dinosauri sono tornati, sono vivi e simpaticissimi: domenica 7 novembre per ben tre repliche alle ore 11.00, alle ore 15.30 e alle ore 18.00 i bambini potranno partecipare attivamente allo spettacolo dedicato al mondo dei dinosauri.

Il pubblico di giovanissimi, dai 2 ai 10 anni, potrà interagire con ben otto dinosauri scatenati e farsi un sacco di risate.

L'appuntamento

È per domenica 7 novembre, per partecipare è possibile acquistare il biglietto in teatro, o in prevendita sul sito del Moderno o sul circuito CiaoTickets. Green pass obbligatorio per tutti gli spettatori con più di 12 anni.

