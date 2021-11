Dipinti: la personale di Monica Menchella alla Benacquista Assicurazioni

Orario non disponibile

Dal 02/11/2021 al 27/11/2021

Penultimo appuntamento della rassegna "2021 with Contemporary Art" che ha visto collaborare in un calendario artistico prima e in una serie di esposizioni poi MAD museo d’arte diffusa con Benacquista Assicurazioni, AssiB Underwriting ed altre società del Gruppo Benacquista: a ogni mese del calendario corrisponde un artista diverso che espone le proprie opere presso i locali del polo assicurativo di Latina.

Il mese di novembre è dedicato a Monica Menchella, la personale Dipinti, a cura di Fabio D’Achille, che sarà a disposizione del pubblico dal 2 al 27 negli orari di apertura degli uffici della Benacquista Assicurazioni in via del Lido.

Partendo da influenze novecentesche e in bilico tra informale e figurativo, le opere di Monica Menchella fondono ricerca artistica e percorso interiore. “Monica ribadisce con forza che la vita è anche dolore – come afferma Laura Cianfarani che ha curato il testo critico della mostra – che lo stesso venire al mondo è frutto di un travaglio fisico, il medesimo che traspare dalle sue opere, caratterizzate da una genesi sofferta e da un fare affannoso. Il risultato è un insieme di linee, segni e colori forti, talvolta accecanti, che sottopongono all’attenzione di chi osserva questioni più che attuali che riguardano tutti, nessuno escluso. Ecco allora che l’artista punta i riflettori sulle conseguenze dei disastri ambientali, della voracità e violenza con cui l’uomo assoggetta ai suoi voleri la natura, delle sue atrocità nei confronti di essa. La possibile soluzione a questo stato di cose è offerta da una riflessione sui principi basati sull’amore, sull’attaccamento alla vita che è alla base della vastissima produzione della Menchella”.