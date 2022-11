“(dis)equilibrium” la personale di Luca Ferullo alla Benacquista Assicurazioni

Penultimo appuntamento per il 2022 con la rassegna Benacquista Art Collection, all’interno del progetto di Massimiliano e Sabrina Benacquista e Fabio D’Achille e nata dalla realizzazione di un calendario dedicato all’arte contemporanea che si è concretizzato in una serie di esposizioni degli artisti protagonisti di ciascun mese dell’anno.

Protagonista del mese di novembre è l’artista pontino Luca Ferullo con la mostra “(dis)equilibrium”, a cura di Fabio D’Achille, che vede in esposizione una serie di tele di varie dimensioni e piccole sculture di ceramica.

Tema ricorrente nelle opere di Ferullo è lo studio degli skyline, partito nel 2006 come denuncia della cementificazione senza criterio e dell’abusivismo edilizio, è diventato poi un vero e proprio messaggio: un imperativo etico, sociale di rispetto per il pianeta, di rispetto per l’emozione e il sentimento altrui.

I grattacieli di Luca Ferullo, spesso attorniati da fitte nebbie, e alcuni elementi naturali possono diventare metafora di un Io impoverito, a cui servono i colori e la Natura per rinascere rigoglioso.

La mostra sarà ospitata presso gli uffici della filiale della Benacquista assicurazioni di via del Lido a Latina e sarà visitabile negli orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, dal 2 al 30 novembre.