I Ditelo voi in scena a Campodimele

La casa di produzione On Broadway porta in scena lo spettacolo de I Ditelo Voi il 23 luglio 2022, alle ore 22:00, nello splendido scenario dell'anfiteatro di Campodimele. Il famoso trio della televisione sarà il secondo appuntamento della stagione teatrale organizzata da On Broadway di Giovanni Pannozzo, che vedrà protagonisti altri personaggi del teatro e della televisione italiana durante tutto il periodo estivo.

Uno spettacolo, quello de I Ditelo Voi che racchiude il meglio dei loro personaggi. Il nome del trio comico napoletano, composto da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante nasce quando, nel corso della loro prima esibizione, gli fu chiesto come si chiamassero, e loro totalmente impreparati risposero "Ditelo voi".

Hanno preso parte a diverse trasmissioni, lavorato su TeleGaribaldi, su TeleNapoli e anche su emittenti del Lazio. Nel 2002 parteciparono alla trasmissione di Gianni Morandi fino poi a raggiungere un grande successo a Colorado Cafè e nella trasmissione Made in Sud.

I Ditelo voi hanno partecipato anche a diversi film come, Un Boss in salotto, Babbo Natale non viene da Nord e Gomorroide, di cui sono registi e attori.



L'evento è organizzato in collaborazione con il Giurges e in partnership con Vivaticket e Radio Show Italia.



Prevendite su Vivaticket o presso gli uffici di On Broadway (3791393042)