Do You Know Privernum? Visita guidata in inglese al Museo Archeologico

Prezzo ingresso al museo: intero € 3,50, ridotto € 2,50 (over 60 e under 12), visite guidate/tematiche € 4.00 (bambini)

Un altro appuntamento della rassegna Aprile al Parco si terrà sabato 15 aprile e sarà del tutto dedicato ai più piccini che saranno invitati a partecipare a una particolare visita guidata presso il Museo Archeologico di Priverno.

Una visita guidata alla scoperta di usi e costumi dei nostri avi del tutto sui generis perché si svolgerà in inglese! Una guida esperta riuscirà a coinvolgere i bambini in maniera divertente mostrando le ricchezze custodite nel museo e introducendo parole nuove in inglese. Un modo divertente di imparare la storia e una lingua straniera.

Scoprire insieme come ogni oggetto custodito dal museo racconti una storia, una testimonianza e scoprire il modo in cui poterlo raccontare in più lingue. L’attività è dedicata ai bambini dai 5 anni in su, o che comunque sappiano leggere.

È dunque presso il Museo Archeologico di Priverno sabato 15 aprile a partire dalle ore 16.00. Per partecipare occorre prenotare contattando i numeri 3472330723 / 3491814540 dalle ore 9.00 alle 13.00.