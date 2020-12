On line il documentario di Gianfranco Pannone sul Campus Internazionale di Musica

Con la fine del 2020 si concludono anche i festeggiamenti per il 50° anniversario della Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina.

Un anno difficile, durante il quale non si è potuto svolgere concerti, corsi e le varie attività che da 50 anni caratterizzano il Campus e il Festival Pontino di Musica, ma che ha visto le iniziative on line sopperire parzialmente a queste necessità.

Tra le varie iniziative per celebrare questi 50 anni di intensa attività e la memoria dei quattro soci fondatori, Domenico Brignola, Renato Busco, Riccardo Cerocchi e Guido Mosillo, e di Lelia Caetani e del marito Hubert Howard, è stato girato un breve video che racconta la storia del Campus e del Festival e che sarà on line sui canali social della Fondazione (facebook e youtube) e sull’app della Regione Lazio Laziocult.

Autore del breve documentario è Gianfranco Pannone che con un video di circa 5 minuti racconterà i momenti più belli e più importanti vissuti in questi 50 anni dalla nascita del Campus fino alle immagini di un 2020 segnato dal Covid. Si passeranno in rassegna, silenziosi, scorci del Castello Caetani di Sermoneta, le abbazie di Valvisciolo e Fossanova, i Giardini di Ninfa, luoghi che da mezzo secolo accolgono le manifestazioni del Campus e inoltre foto d’epoca dei grandi compositori, di volti noti del mondo della musica, il tutto sulle note dell’Arietta con variazioni dal Concerto per pianoforte e orchestra (1936-39) di Goffredo Petrassi, che è stato presidente onorario del Festival Pontino dal 1975 al 2003.

L’appuntamento

È sui canali social del Campus Internazionale di Musica mercoledì 30dicembre alle ore 17.00.