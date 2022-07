Doganella in Festa: dieci giorni di musica, buon cibo e divertimento

Doganella di Ninfa si anima con la festa patronale in onore di Santa Maria Assunta che vede il solerte comitato parrocchiale organizzare una serie di festeggiamenti all’insegna del buon cibo, del divertimento semplice e dello stare insieme.

Dal 29 luglio al 7 agosto ogni sera un piatto diverso da gustare, una orchestra spettacolo che suona per far ballare i presenti e diverse esibizioni di scuole di danza del territorio.

Una festa semplice ma che richiama sempre un gran numero di visitatori offrendo un ampio spazio, oltre mille posti a sedere al coperto, sia per la cena che per la serata danzante.

Oltre al programma religioso che culminerà sabato 6 agosto con la Santa Messa e Solenne processione dell’effige della Vergine Assunta in Cielo accompagnata dalla banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta, ci sarà una sfilata di vestiti da sposa sui generis: non le nuove collezioni con gli abiti all’ultima moda, ma le spose di Doganella che vorranno sfilare col proprio abito da sposa o prestarlo per farlo indossare da una modella solo per questa occasione. Per partecipare e chiedere informazioni è possibile contattare i numeri 334/3419181 o 3491047824.

Il programma della festa:

Venerdì 29 luglio

Ore 18.00 S. Rosario in Chiesa e Messa

Ore 20.00 apertura stand gastronomico, piatto del giorno: Penne pomodoro fresco e basilico

Ore 20.30 esibizione:

a seguire serata musicale: Gran Galà delle Orchestre



Sabato 30 luglio

Ore 18.00 S. Rosario in Chiesa e Messa

Ore 20.00 apertura stand gastronomico, piatto del giorno: Fettuccine al sugo di Pecora

Ore 20.30 esibizione: Rosalovedance

a seguire serata musicale: Armonia Dance



Domenica 31 luglio

Ore 18.00 S. Rosario in Chiesa e Messa

Ore 20.00 apertura stand gastronomico, piatto del giorno: Gnocchetti Gorgonzola e Tartufo

Ore 20.30 esibizione: Rosalovedance

a seguire serata musicale: I Domino

Lunedì 1 agosto

Ore 18.00 S. Rosario in Chiesa e Messa

Ore 20.00 apertura stand gastronomico, piatto del giorno: Mezze Maniche allo Scoglio

Ore 20.30 Sfilata Abiti da Sposa

Martedì 2 agosto

Ore 18.00 S. Rosario in Chiesa e Messa

Ore 20.00 apertura stand gastronomico, piatto del giorno: Strozzapreti alla Bonifacio

Ore 20.30 esibizione: Blue Star

a seguire serata musicale: Banda del Cuore

Mercoledì 3 agosto

Ore 18.00 S. Rosario in Chiesa e Messa

Ore 20.00 apertura stand gastronomico, piatto del giorno: Mezzo Pacchero con ragù d’oca, Prosciutto d'Oca e formaggio d'alpeggio

Ore 20.30 esibizione: Magia Dance

a seguire serata musicale: Entony Tiberi

Giovedì 4 agosto

Ore 18.00 S. Rosario in Chiesa e Messa

Ore 20.00 apertura stand gastronomico, piatto del giorno: Gnocchi al Ragù

Ore 20.30 serata musicale: Mirco e Gli Ottava Nota

Venerdì 5 agosto

Ore 18.00 S. Rosario in Chiesa e Messa

Ore 20.00 apertura stand gastronomico, piatto del giorno: Spezzatino di Bufala, Panino gourmet di Sandrino

Ore 20.30 esibizione: Kiss Kiss

a seguire serata musicale: I Maracaibo

Sabato 6 agosto

Ore 18.00 S. Rosario in Chiesa e Messa

Ore 18.30 Solenne Processione

Ore 20.00 apertura stand gastronomico, piatto del giorno: Polenta con sugo di Salsiccia

Ore 20.30 esibizione: Sueno Latina

a seguire serata musicale: Le Stelle del Liscio

Domenica 7 agosto

Ore 18.00 S. Rosario in Chiesa e Messa

Ore 20.00 apertura stand gastronomico, piatto del giorno: Paglia e Fieno alla Boscaiola Rossa

Ore 20.30 serata musicale: Dayna Band