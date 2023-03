Domenica in Jazz: Luca Mannutza e Filippo Bianchini in concerto a Latina

Nuovo appuntamento con Domenica in jazz, la rassegna invernale della 52nd Jazz ospitata al Geena di Latina.

Domenica 12 marzo saliranno sul palco Luca Mannutza al pianoforte e Filippo Bianchini al sax, per presentare “A tu per tu” il disco omaggio al grande jazz italiano con composizioni di alcuni giganti del genere come Franco D’Andrea, Enrico Rava, Roberto Gatto, Daniele Tittarelli, Enrico Pierannunzi, Enrico Bracco e Max Ionata.

Un repertorio vario di grandi classici e non riarrangiati per piano e sax.

Luca Mannutza, nato a Cagliari nel ‘68, inizia a suonare sin da bambino, si avvicina al jazz negli anni ’90 affascinato dall’improvvisazione e la creatività che contraddistinguono questo genere. Inizia a suonare con il famoso sassofonista argentino Hector Costita e poi incontra il grande trombettista di New York, Andy Gravish, con il quale tuttora collabora. Si esibisce al fianco dei migliori jazzisti italiani tra cui Paolo Fresu, Emanuele Cisi, Maurizio Giammarco e Bebo Ferra. Ottiene importanti riconoscimenti in numerosi concorsi jazz. Collabora stabilmente con Fabrizio Bosso e fa parte degli High Five il gruppo più rappresentativo del successo del jazz italiano nel mondo.

Anche Filippo Bianchini, inizia a suonare in tenera età seguendo le lezioni di musica del sassofonista romano, Mauro Verrone, che lo introduce ai grandi della musica afroamericana. Nel 2007 si trasferisce in Olanda dove ha l'opportunità di studiare con uno dei più grandi musicisti europei: il sassofonista e clarinettista americano, John Ruocco. Nel 2013 completa gli studi al conservatorio olandese dove ottiene un Master in Jazz Saxophone. Si trasferisce a Bruxelles dove collabora con diverse formazioni sia da leader che come side-man. Vince numerosi premi.

Come è ormai consuetudine al jazz sarà affiancata l’arte contemporanea con le mostre organizzate dal MAD, Museo d’Arte Diffusa di Fabio D’Achille. In mostra al Geena in questo periodo i cartoons dell’artista Fabrizio Gargano.

L’appuntamento

È dunque per domenica 12 marzo alle ore 18.00 al Geena di Latina. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il sito o le pagine social della 52nd Jazz il numero Whatsapp 350 1843609.