Don’t Tell: Latitudine Teatro in scena al Fellini di Pontinia

Prosegue la stagione di prosa al Teatro Fellini: andrà in scena domenica 28 novembre alle ore 18.00 Don’t Tell il nuovo lavoro della compagnia pontina Latitudine Teatro.

Lo spettacolo, ideato e diretto da Stefano Furlan, vedrà solcare il palco del teatro di Pontinia Eleonora Pasquariello, Ermanno Paletti, Federica Crisci, Giorgio Palumbo, Michela Sarno, Morris Sarra.

Don’t Tell racconta la storia complessa e pinea di contraddizioni del popolo ebreo a partire dall’Olocausto fino ad arrivare alla questione palestinese. Una storia controversa che si fonda sul difficile rapporto tra senso di appartenenza e legittimazione di un atto crudele, di sopruso e rinascita, nella quale è difficile riconoscere “buoni e cattivi, giusti e ingiusti come in un gioco crudele in cui i primi a soccombere sono i più giovani e fragili” come si legge nelle note di regia.

Lo spettacolo di Latitudine Teatro è “un percorso di riflessione artistica ed attoriale sulla dolorosa trasformazione del ruolo di vittima e sulle possibilità di rifiutare le vesti di carnefice”.

L’appuntamento

È per domenica 28 novembre alle ore 18.00 presso il Teatro Fellini di Pontinia.