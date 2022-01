Don’t Worry Baby: la personale di Pacifico Silano alla Monti 8

Dopo la felice esperienza della mostra "Unfolded Out of the Folds” che inaugurò l’apertura di Monti8, torna a Latina Pacifico Silano in una personale dal titolo Don't Worry Baby.

Pacifico Silano è un giovane artista newyorkese, profondamente affascinato dalla print culture: il suo percorso artistico indaga l’impatto culturale che ha avuto il testo stampato e le varie forme di comunicazione visiva sulla società. Ha focalizzato la sua riflessione principalmente sulla formazione dell’immaginario e dell’identità LGBTQ nei decenni.

La mostra Don't Worry Baby propone ben dieci opere realizzate per l’occasione, che proseguono il discorso sul corpo maschile. Partendo da frammenti di immagini di vecchie riviste erotiche gay, senza mai mostrare nudità o espliciti atti sessuali, Silano imbastisce una narrazione intima e sensuale.

Momenti di vita quotidiana che raccontano l’uomo moderno americano attraverso una sottile dicotomia tra delicatezza e aggressività, tra vulnerabilità e violenza sottesa. Pacifico Silano suggerisce in maniera sommessa contraddizioni, ipocrisie, insicurezze.

L’appuntamento

La mostra presso la galleria Monti8 sarà inaugurata sabato 22 gennaio e sarà aperta al pubblico fino al 19 febbraio.