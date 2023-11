“Le donne – dalla linea Gustav alle violenze di oggi” il convegno a Minturno

In un momento storico, civile e sociale così complesso in cui i casi di cronaca che parlano di violenze domestiche e femminicidi sono tristemente all’ordine del giorno e in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne arriva presso l’aula magna del Liceo scientifico “Leon Battista Alberti” di Minturno una importante iniziativa che permette di tracciare un drammatico e complesso percorso intrapreso dalle donne dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi.

Si terrà venerdì 24 novembre a partire dalle ore 10.00 il convegno “Le donne – dalla linea Gustav alle violenze di oggi”, organizzato dal Rotary Club Formia – Gaeta.

Ripercorrendo fatti storici e cronaca del passato e del presente saranno raccontate storie di violenza e nefandezze subite dalle donne per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni su un argomento che non è solo una piaga della società da affrontare, ma una priorità educativa e sociale per garantire la sicurezza e la serenità delle prossime generazioni.

Un incontro che nasce per aiutare i giovani “a crearsi una coscienza civica di rispetto e tolleranza” come afferma Stefania Valerio, presidente del Rotary Club Formia- Gaeta.

Al convegno parteciperanno oltre alle figure istituzionali del sindaco di Minturno e presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, Domenico Tibaldi, già dirigente della Provincia, della presidente del Rotary Club Formia- Gaeta Stefania Valerio e del dirigente scolastico Amato Polidoro, anche Fabrizio Carloni giornalista del quotidiano napoletano ROMA e di altre testate nazionali, nonché storico e scrittore esperto del periodo della Seconda guerra mondiale; di Michele Chiodi, esperto di finanza, collaboratore di diversi periodici e associazioni; e di Roberto Molle, avvocato, dirigente presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, nonché collezionista ed esperto della seconda guerra mondiale in particolare sul territorio della linea Gustav.

Importanti saranno anche le testimonianze di Michele Rosato di Lenola e di Erasmo di Vito di Ausonia che porteranno toccanti testimonianze dei fatti avvenuti sulla Linea Gustav sul finire della Seconda Guerra Mondiale.

All’evento parteciperanno rappresentanze dei Rotary Club Cassino, Rotary Club Fiuggi e Rotary Club Frosinone e dei Comuni del territorio che hanno patrocinato l’evento: Minturno, Formia, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Campodimele, Castro dei Volsci, Itri, Lenola, Ausonia, Frosinone, Esperia e Cassino.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 24 novembre alle ore 10.00 presso l’aula magna del Liceo scientifico “Leon Battista Alberti” di Minturno. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.