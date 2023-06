Il Doolin compie 25 anni: una settimana di musica e divertimento per festeggiare

Prezzo non disponibile

Traguardo importante per l’Irish Pub Doolin che festeggia i 25 anni di attività. Ogni anno ci ha abituato a una settimana di festa in occasione del compleanno del pub tra i più longevi di Latina, ma questo anniversario sarà celebrato da una festa davvero memorabile.

Una settimana di concerti che toccheranno ogni sera un genere musicale diverso, quello che sarà costante sarà il divertimento, l’atmosfera rilassata e i doni per tutti i clienti.

Si parte lunedì 12 con gli Hawaii ’55 e il loro rock ‘n roll in stile hawaiano, martedì sera, 13 giugno, si esibiranno Le Teste di Modì, tribute band pontina di Caparezza. Mercoledì si prosegue con il meglio della musica anni '60 con i Frangettas. Giovedì 15 giugno si terrà la tradizionale serata irlandese, sul palco del Doolin salirà la band romana The Shire, che proporranno anche musica scozzese e celtica.

L’atmosfera si scalderà nel fine settimana, venerdì 16 con il boogie e lo swing dei Fretboard mentre sabato sera, 17 giugno, si chiuderà in bellezza con la simpatia de La Maglia della Salute che faranno da cornice al taglio della torta, e l’apertura dei regali, tra i quali c’è, come è ormai tradizione, un week end per due persone a Dublino.

Ogni sera a partire dalle 20.00 la vasta scelta di ottime birre e i piatti del Doolin e lo staff al completo da Elena Corradini fondatrice del pub, a Fabrizio Lolli che è anche direttore artistico e inoltre Alessio, Nazareno, Giancarlo e il personale accoglieranno tutti quelli che vorranno festeggiare insieme.

È da lunedì 12 a sabato 17 giugno al Doolin a partire dalle ore 20.00. Per prenotazioni è a disposizione il numero 0773 662545.