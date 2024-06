L’Irish Pub Doolin compie 26 e festeggia per una settimana

Prezzo non disponibile

Puntuale come ogni anno, arriva il compleanno del locale più longevo di Latina: l’Irish Pub Doolin, che festeggia i suoi 26 anni di attività.

Come è tradizione il Doolin offre al suo pubblico una settimana di festeggiamenti con tanta buona musica dal vivo, ottimi piatti e birre, regali e una lotteria.

Dal 17 al 21 giugno ci sarà tanto divertimento per tutti, tra band storiche del territorio e musica di vario genere si arriverà al gran finale con gli amici de “La Maglietta della Salute” che intratterranno il pubblico fino al taglio della torta e il consueto viaggio a Dublino per due persone che il Doolin mette a disposizione tra i regali per chi partecipa alla sua festa.

L’appuntamento

È da lunedì 17 a venerdì 21 giugno a partire dalle ore 20.00 all'Irish Pub Doolin di Latina. Data l’alta affluenza è consigliata la prenotazione da effettuare chiamando il numero 0773.662 545 o inviando un messaggio su WhatsApp al 375 637 7344.

Il programma della festa

Lunedì 17 giugno

Hawaii ’55: Rock’n Roll in puro Hawaiian style

Martedì 18 giugno

Le Swingeresse: quintetto swing anni 50’ tutto al femminile

Mercoledì 19 giugno

Storytellers: il meglio della musica irlandese

Giovedì 20 giugno

Le Teste di Modì, tribute band di Caparezza

Venerdì 21 giugno

La Maglia della Salute