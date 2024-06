Europei di Calcio 2024: dove vedere a Latina e provincia “Italia Albania”

Grande è l’attesa per l’inizio degli Europei di calcio 2024: in questo Paese pieno di contraddizioni una sola cosa unisce davvero tutti gli italiani ed è la nostra amata Nazionale. Dopo la vittoria nel 2020, la nazionale di Spalletti dal 14 giugno al 14 luglio si contenderà la Coppa Henri Delaunay con le squadre degli altri paesi europei.

Quando e contro chi gioca l'Italia

L'Italia è stata inserita nel gruppo B di Euro2024. Gli azzurri affronteranno nella fase a gironi l'Albania sabato 15 giugno, la Spagna giovedì 20 giugno e chiuderanno questa fase contro la Croazia il 24 giugno. Tutte e tre le partite si giocheranno alle ore 21:00.

Cosa c’è di meglio, dunque, che vederla insieme agli altri condividere la tensione e tutte le emozioni contrastanti che durante un match importante si vivono? C’è chi si organizza a casa di amici e parenti per mangiare e guardare insieme la partita e chi invece preferisce recarsi in luoghi pubblici e seguirla sui maxi schermi appositamente installati.

Dove vedere le partite a Latina

A Latina presso la Parrocchia San Luca sarà possibile non solo guardare la partita, ma gustare un ottimo panino, degli snack e una birra durante la proiezione. L’evento è possibile grazie alla partecipazione dei gruppi Scout LT1 e LT4.

Dove vedere le partite a Formia

In occasione degli Europei a Formia è stato organizzato un Villaggio Europei, inserito nella manifestazione sportiva Formia Euro Sport Village 2024. In pieno centro città, in piazza Aldo Moro, a ingresso gratuito sarà allestivo un maxi schermo per vedere le partite, l’area in altre ore della giornata ospiterà esibizioni e tornei sportivi di varie discipline.