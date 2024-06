Europei di Calcio 2024: dove vedere a Latina e provincia “Italia Spagna”

Freschi della vittoria contro l’Albania gli Azzurri si apprestano a giocare la seconda partita di questo girone di eliminatorie del Campionato Europeo di Calcio 2024 che quest’anno si gioca in Germania.

Quando e contro chi gioca l'Italia

La seconda partita dell’Italia nel girone B si terrà giovedì 20 giugno e la Nazionale si troverà a sfidare la Spagna, che ha già battuto la Croazia per 3-0. Indipendentemente dal risultato l’Italia si scontrerà con la Croazia lunedì 24 giugno.

La partita contro la Spagna avrà inizio alle 21.00 e in tanti si stanno già organizzando per vederla con parenti e amici perché, si sa, vedere la partita della Nazionale in compagnia è sempre più emozionante e molti altri preferiscono invece recarsi in luoghi pubblici e seguirla sui maxi schermi appositamente installati.

Dove vedere Italia Spagna a Latina

A Latina sono tanti i pub e ristoranti che trasmetteranno la partita per la gioia dei clienti, ma sarà possibile passare una serata insieme guardando la partita e gustando un ottimo panino con snack e birra anche presso la Parrocchia San Luca. L’evento è stato organizzato dai Scout LT1 e LT4.

Dove guardare Italia Spagna a Formia

Presso il Villaggio Europei, inserito nella manifestazione sportiva Formia Euro Sport Village 2024, in piazza Aldo Moro a Formia sarà allestito un maxi schermo per consentire ai partecipanti alla manifestazione di vedere le partite dell’Italia insieme. L’area in altre ore della giornata ospiterà esibizioni e tornei sportivi di varie discipline.

Anche in Piazza Teresa, grazie all’iniziativa della pizzeria Le3C2, si potrà vedere la partita in compagnia.

Dove guardare Italia Spagna a Santi Cosma e Damiano

Per chi vuole vivere una emozione diversa, il Drive in del Golfo apre le sue porte e proietta gratuitamente per il pubblico le partite della Nazionale durante questi Europei 2024 si potrà guardare la competizione sia comodamente seduti in macchina che nel dehoor dove sono stati approntati dei posti a sedere. Durante la partita si potrà approfittare anche dell’area Food per rifocillarsi.