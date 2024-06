Europei di Calcio 2024: dove vedere Svizzera – Italia a Latina e provincia

La Nazionale italiana è passata agli ottavi di finale e se il risultato di Croazia – Italia ha fatto sudare non poco i tifosi nostrani con un pareggio in extremis al 97°, la tensione va crescendo con l’andare avanti del Campionato Europeo di Calcio 2024, che in questa edizione si tiene in Germania.

Quando e contro chi gioca l'Italia

L’Italia, dopo un inizio decisamente altalenante, scenderà in campo il prossimo sabato 29 giugno alle ore 18.00 e si scontrerà con la Svizzera, fresca di una vittoria contro l’Ungheria e due pareggi contro Germania e Scozia, e si giocheranno il posto ai quarti di finale.

Dove vedere Svizzera - Italia a Latina

A Latina sono tanti i pub e ristoranti che trasmetteranno la partita per la gioia dei clienti, presso l'enoteca Bacco e Venere per esempio ci sarà la formula Aperitivo + Partita a 10 euro.

Si potrà seguire la partita anche nella splendida terrazza dell’Hotel Fogliano, completando la serata con cena e dj set successivi.



Anche El Paso organizza un pomeriggio speciale per seguire insieme la partita dell’Italia, a fine partita si potrà cenare. È consigliata la prenotazione.

Dove guardare Svizzera - Italia a Terracina

Anche nella bella Terracina locali e luoghi pubblici si stanno attrezzando per vedere insieme la partita dell'Italia, tra questi c'è il wine bar L'Opposto che propone un'apericena con partita.

Dove guardare Svizzera - Italia a Formia

Presso il Villaggio Europei, inserito nella manifestazione sportiva Formia Euro Sport Village 2024, in piazza Aldo Moro a Formia sarà allestito un maxi schermo per consentire ai partecipanti alla manifestazione di vedere le partite dell’Italia insieme. L’area in altre ore della giornata ospiterà esibizioni e tornei sportivi di varie discipline.

Anche in Piazza Teresa, grazie all’iniziativa della pizzeria Le3C2, si potrà vedere la partita in compagnia.



Dove guardare Svizzera - Italia a Santi Cosma e Damiano

Per chi vuole vivere una emozione diversa, il Drive in del Golfo apre le sue porte e proietta gratuitamente per il pubblico le partite della Nazionale durante questi Europei 2024 si potrà guardare la competizione sia comodamente seduti in macchina che nel dehoor dove sono stati approntati dei posti a sedere. Durante la partita si potrà approfittare anche dell’area Food per rifocillarsi.

Dove vedere Svizzera - Italia a Latina a Sabaudia

Anche a Sabaudia sono diversi i punti dove riunirsi e vedere insieme la partita della Nazionale, per chi si trova in viaggio e non vuole perdere la visione su maxischermo, c'è il bar Sotto Sopra, presso la stazione Esso sulla Pontina dove fermarsi, bere un'ottima birra e tifare gli Azzurri.