Dramma Balordo per terzetto da Camera, due repliche: a Latina e Roccagorga

Una serata di teatro spassoso per togliersi di dosso la pesantezza quotidiana: ecco a cosa si va incontro assistendo a Dramma Balordo per Terzetto da Camera, un testo di Giselda Palombi a cura della compagnia teatrale Grosso Gatto con Giselda Palombi e Marzio Massaro.

Una commedia brillante intrisa di satira sociale per esorcizzare l’ultimo anno e mezzo di pandemia, per sollevare l’animo senza però smettere di pensare: due attori, sei personaggi, molte risate.

Due le date a disposizione per assistere allo spettacolo giovedì 29 luglio presso l’Azienda Agricola Ganci e sabato 31 a Roccagorga.

Presso l’azienda Agricola Ganci il 29 luglio si potrà scegliere se assistere al solo spettacolo nella splendida cornice naturale o approfittare anche dell’apericena con prodotti biologici a km zero. Per informazioni e prenotazione sullo spettacolo chiamare i numeri 333/2988113 oppure 327/3783954 o inviare un messaggio all’email grossogattoteatro@gmail.com , per prenotare anche l’apericena chiamare il numero 0773/208219. L’apericena con inizio alle ore 19.00 sarà seguita alle 21.00 dallo spettacolo.

Il 31 luglio alle ore 21.00 Dramma Balordo sarà replicato presso il teatro comunale di Roccagorga all'interno della manifestazione Vicoli in Festa, per informazioni e prenotazione sullo spettacolo chiamare i numeri 333/2988113 oppure 327/3783954 o inviare un messaggio all’email grossogattoteatro@gmail.com