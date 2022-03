Due Botte a Settimana in scena al Teatro Europa

Nuovo appuntamento con la comicità all’italiana al Teatro Europa di Aprilia: sabato 12 marzo andrà in scena lo spettacolo con Marco Marzocca Due Botte a Settimana.

Protagonisti dello spettacolo Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, che curano anche il testo e la regia, affiancati da Leonardo Fiaschi.

In scena si racconta una giornata di audizioni che ha organizzato un produttore (Sarcinelli), sul palco sfilano una serie di personaggi interpretati da Marzocca e Fiaschi, ma questo è solo uno spunto per parlare, anche se in maniera scanzonata e ironica, del difficile rapporto tra il produttore e l’anziano padre notaio.

Una commedia divertente che, come nella migliore tradizione italiana, riesce tra le risate anche a far riflettere.

L’appuntamento

È per sabato 12 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Europa di Aprilia.I biglietti sono acquistabili sul circuito Ciaotickets.