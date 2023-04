Ad Aprilia Al Bano nello spettacolo “È La mia vita”

In tour nei teatri per raccontare la sua incredibile e lunghissima carriera, costellata di successi mondiali, che gli sono valsi 26 dischi d’oro e 8 di platino, arriva ad Aprilia Al Bano con lo spettacolo “È La mia vita”, prodotto da DM Produzioni e distribuito in collaborazione con Ventidieci.

Venerdì 28 aprile sul palcoscenico del Teatro Europa Al Bano Carrisi ripercorrerà le tappe principali della sua carriera, le grandi hit amate e cantate in tutto il mondo, i premi, le collaborazioni, i programmi televisivi a cui ha partecipato, le tantissime soddisfazioni in campo musicale. Nello spettacolo È la Mia Vita si scoprirà anche l’Uomo che c’è dietro il grande cantante, gli inizi, la fede, gli incontri internazionali.

Accanto ad Al Bano: Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia.

L’appuntamento

È per venerdì 28 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Europa di Aprilia, i biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online sui circuiti Ciaotickets e ticketone. Per informazioni sono a disposizione i numeri 335 805 9019 e 06.97650344.