E...state a Campodimele 2020

Torna la manifestazione E...State a Campodimele: l'estate che stiamo vivendo sicuramente è diversa dalle altre ma non tutto è perduto. L’emergenza da Coronavirus che nei mesi scorsi ci ha duramente colpito, rendendo impossibile l’organizzazione delle tradizionali sagre e degli eventi culturali, teatrali e musicali che da anni animano ogni angolo di Campodimele, non ha impedito all'Amministrazione Comunale di programmare un cartellone di eventi per l'estate.

Rispetto agli altri anni, all'appello quest’ anno mancano le sagre dedicate a piatti e prodotti tipici: la tradizionale Sagra della cicerchia, la Sagra della Laina e fagioli e la festa del cacciatore, ma sarà comunque possibile offrire in tutta sicurezza al pubblico alcuni eventi.

Dunque dall'8 al 23 agosto piazza Municipio a partire dalle 21.30 ospiterà musica dal vivo e spettacoli.



Il programma della manifestazione:

Sabato 8 agosto

Terrunica Etno Trio

Concerto di musica popolare ed etnica



Domenica 9 agosto

Bossa, Swing e canzone d’autore con

Quizas Acoustic Band



Martedi 11 agosto

Ekorchestra

Ensemble di chitarre composto da ragazzi



Venerdi 14 agosto

I classici del Rock con il gruppo

4MVG

Domenica 16 agosto

Piano Bar Vittorio

Musica leggera, Animazione

Balli Latinoamericani



Lunedi 17 agosto

Piano Bar anni ’80 – ‘90



Martedi 18 agosto

KARAOKE in Piazza con Vittorio



Giovedi 20 agosto

“Sistema Bibliotecario Sud Pontino”e Ass. Cult. “Leggimi Sempre”

Spettacolo per bambini… e non solo !

11 volte Rodari



Venerdi 21 agosto

Sistema Bibliotecario Sud Pontino

Centro Artistico “G. Verdi” presenta

“Ma misi me per l’alto mare aperto”

ULISSE, EROE MODERNO. ULISSE, UNO DI NOI.

Un viaggio alla scoperta dell’identità tra musica e letteratura



Sabato 22 agosto

“Tarante e Tarantelle” con

Briganti dell’ Appia



Domenica 23 agosto

Concerto Rock – Pop- Progressive con

Ars Rock Project