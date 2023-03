Echi dalla Turchia: la mostra fotografica di Lara Lasala

Una mostra fotografica per scoprire le bellezze naturali, l’immenso patrimonio archeologico, la profonda spiritualità dalle Turchia ma soprattutto l’umanità dei suoi abitanti. Una mostra che è un modo per esprimere gratitudine da parte della viaggiatrice e fotografa Lara Lasala.

Da giovedì 23 marzo saranno in esposizione ben 36 fotoracconti di un paese dalla storia antichissima e dal presente funestato da tanti problemi politici, ma soprattutto dal sisma che ha colpito la Turchia solo poche settimane fa.

Lara Lasala con i suoi Echi dalla Turchia vuole raccontare la quotidianità di quanti l’hanno accolta con calore, la storia di alcuni luoghi indimenticabili e alcune esperienze che porterà per sempre con sé come un volo in mongolfiera sui camini delle fate in Cappadocia.

Una mostra che non è solo fotografia, ma grazie ai QRcode presenti, un tuffo in un luogo tutto da scoprire, perché a ogni foto è legato un ricordo, un racconto, un aneddoto che i visitatori potranno ascoltare liberamente.

Il percorso fotografico è stato realizzato in collaborazione con il fotografo Daniele Bartolotta, mentre l’allestimento della mostra è a cura di Giancarlo Elio Mazzali.

L’appuntamento

Con l’inaugurazione di Echi dalla Turchia è per giovedì 23 marzo presso la sala polifunzionale in Viale XVIII Dicembre n.25 a Latina. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 4 aprile. L’ingresso è libero e gratuito.