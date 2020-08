Torna “Ecosuoni”: 5 appuntamenti nella splendida cornice di Campo Soriano

Ci sarà anche quest’anno la rassegna “Ecosuoni”. Anche se con una veste diversa, a causa delle necessarie misure di contenimento del coronavirus e a tutela della salute, gli organizzatori non hanno voluto tradire le aspettative, organizzando 5 eventi a partire da venerdì 21 agosto nella meravigliosa cornice del Monumento Naturale di Campo Soriano.

La rassegna, a cura dell’associazione Canto di Eea, è patrocinata e sostenuta dall'ente Parco degli Ausoni e dal Comune di Terracina come anche dal Comune di Sonnino e dal Parco del Circeo.

In programma 5 eventi che si realizzeranno a partire dal tardo pomeriggio fino al calar del sole, nel rispetto del distanziamento sociale. Saranno tutti gratuiti ma sarà necessaria la prenotazione obbligatoria al 3393885338, o inviando una mail a associazionecantodieea@yahoo.it

Tre i laboratori aperti a tutti: “Omaggio a Gianni Rodari” apre la rassegna il 21 agosto: ci sarà un laboratorio per piccini e grandi di Arteterapia a cura di IntegrativaMente ispirato da alcune sue favole lette da David White; per chi volesse invece accostarsi alle arti marziali domenica 23 agosto potrà partecipare alla sessione di Tai Jii Quan guidata da Angela Alla. Il 5 settembre appuntamento per gli appassionati di tradizioni popolari: il pomeriggio sarà dedicato alle danze popolari con i maestri super esperti del settore Nando Citarella e Nathalie Leclerc. Venerdì 28 agosto Irene Chinappi racconterà una storia affascinante sulla misteriosa città di Amyclae, l' Atlantide dei nostri territori

E non mancheranno gli appuntamenti musicali. Venerdì 28 agosto il chitarrista Stefano Cardi porterà a scoprire un programma variopinto, tutto dedicato alla natura dal titolo "Diverse Nature”, domenica 30 agosto un bel Cocktail Musicale che attinge dai repertori più diversi con il Freon ensemble (Laura Polimeno alla voce, Caterina Bono al violino e Indiana Raffaelli al contrabbasso), e sabato 5 settembre un bel Intermezzo in danza con Nando Citarella, Nathalie Leclerc e l'ensemble vocale Equivox.