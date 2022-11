Ecosuoni a Fondi: laboratori, seminari e musica per Figure di Donna

Nuovo appuntamento con Ecosuoni la rassegna che promuove la consapevolezza ambientale attraverso la cultura, la poesia, la musica e l’arte.

La manifestazione, ideata e organizzata dall’Associazione Canto di Eea, si svolge nei luoghi più suggestivi della provincia e invita, attraverso l’incontro e la convivialità, a riflettere su temi, situazioni, emozioni.

In programma per sabato 12 novembre presso il Castello Caetani di Fondi una serie di iniziative dal titolo Figure di Donna: un laboratorio, un convegno e un concerto per parlare di emozioni, di comprensione di sé, di universo femminile e dell’arte dell’incontro.

Si partirà nel pomeriggio alle ore 18.00 con il laboratorio di scrittura autobiografica “Una stanza tutta per sé” a cura dell’art counselor e scrittrice Elvira Bianchi. Alle ore 20.00 si terrà il seminario “Non solo 25 novembre - riflessioni dal lavoro sul campo

tra emergenza e indifferenza” a cura dell’associazione Nadyr che da anni è accanto alle donne che subiscono violenza fornendo ascolto, accoglienza e supporto legale.

La serata proseguirà alle ore 21.00 con il concerto Emisferi del Barbara Eramo Ensemble formato da Barbara Eramo voce, ukulele, electronics; Andrea D'Apolito chitarra, harmonium, pianoforte e cori; Emanuele Bultrini chitarra elettrica, electronics; Martina Bertini basso, electronics; Filippo Schininà batteria.

La manifestazione si concluderà, come è ormai consuetudine per Ecosuoni, con una degustazione enogastronomica.

L’appuntamento

È a Fondi per sabato 12 novembre a partire dalle 18.00. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare al numero 339/3885338 o all’indirizzo mail: associazionecantodieea@yahoo.it

Il programma della serata

Ore 18.00 laboratorio UNA STANZA TUTTA PER SÉ a cura di Elvira Bianchi art counselor e scrittrice

Laboratorio di Scrittura Autobiografica

La scrittura di sé è un potente strumento di consapevolezza ed espressione del proprio vissuto. In questo laboratorio si esploreranno emozioni e ricordi dando loro una forma ed utilizzando vari mezzi espressivi (poesia, haiku, tautogrammi, fiabe).

Scrivere, per dare un nome alle cose, per riconoscere e riconoscersi e, soprattutto, per ascoltare la propria voce.

Durata: 2h



Ore 20.00 seminario NON SOLO 25 NOVEMBRE - riflessioni dal lavoro sul campo

tra EMERGENZA e INDIFFERENZA a cura dell’associazione Nadyr



Ore 21.00 concerto EMISFERI

Lontana dalle logiche da vetta della classifica, la vita artistica della cantante ed autrice tarantina Barbara Eramo si esprime attraverso la scelta di cantare in italiano ma anche in altre lingue esistenti e non, sia in termini lessicali che musicali.

L’arte dell’incontro è la matrice del DNA del suo nuovo album “Emisferi”. In questo nuovo progetto coabitano l’indole cantautorale italiana dell’artista così come sottili incursioni verso l’avanguardia scandinava da lei tanto amata e la cultura mediterranea e del medio oriente suggerita dagli ascolti di cantanti arabe come Oum Kalthoum e Fairouz.

Le suggestioni sono cinematografiche grazie all’importante presenza degli archi negli arrangiamenti del disco, del resto la biografia di Barbara parla chiaro - collaborazioni con la musica world nella Piccola Banda Ikona di Stefano Saletti, le colonne sonore di Luis Bacalov, Nicola Piovani, Alexandre Despalt; l'elettronica ricercata di Hector Zazou...