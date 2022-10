Ecosuoni: un viaggio nella cultura ebraica a Fondi

Un nuovo appuntamento con la rassegna Ecosuoni ideata dall’Associazione Canto di Eea che propone questo fine settimana un viaggio alla scoperta della cultura ebraica con una visita guidata a Fondi al Museo e al Quartiere Ebraico della Città e poi con il concerto del sassofonista, clarinettista, compositore Gabriele Coen.

L’incontro di sabato 15 ottobre prenderà il via a Fondi alle 18.30 con la visita guidata al Museo Ebraico e poi al quartiere della Giudea.

Alle 21.00 a Palazzo Caetani si terrà il concerto “From Odessa to New York - viaggio nella cultura musicale ebraica tra vecchio e nuovo mondo”

Tra il 1880 e il 1924 circa un terzo della popolazione ebraica est europea (due milioni e mezzo di persone) fu costretta dai violenti moti antisemiti a lasciare la propria terra e cercare fortuna nel Nuovo Mondo stabilendosi in modo massiccio nel Lower East Side di New York. Tra le fila degli emigranti non mancavano naturalmente molti musicisti e uomini di teatro che contribuiranno a far nascere una ricchissima cultura ebraico americana. Gabriele Coen, affiancato da Antonello Sorrentino alla tromba, Pietro Lussu al pianoforte, Marco Loddo alcontrabbasso, proporrà al pubblico un excursus tra le composizioni dei primi esponenti della musica klezmer e della canzone yiddish: da Naftule Brendwein a Dave Tarras, da Abraham Goldfaden e Irving Berlin fino ad arrivare a George Gershwin, Benny Goodman, Cole Porter, Jerome Kern e Richard Rodgers.

La serata si concluderà, come è ormai consuetudine, con una serie di degustazioni di eccellenze enogastronomiche del territorio.

L’appuntamento

È per sabato 15 ottobre a partire dalle 18.30 a Fondi. La visita guidata al Museo è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Per assistere al concerto e partecipare alla degustazione il contributo è di 10 euro. Per informazione è a disposizione il numero 3393885338 e l’indirizzo mail: associazionecantodieea@yahoo.it

Il programma

Ore 18.30 visita guidata al MUSEO EBRAICO di Fondi a cura del Parco degli Ausoni e del Lago di Fondi

Prenotazione obbligatoria

Ore 21.00 Palazzo Caetani - Fondi

concerto FROM ODESSA TO NEW YORK - viaggio nella cultura musicale ebraica tra vecchio e nuovo mondo

Ore 22.00 degustazioni enogastronomiche