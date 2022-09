Nel Paese delle Meraviglie con Ecosuoni

Un pomeriggio all’insegna della creatività, della consapevolezza ambientale, dello stare insieme e dare libero sfogo alla fantasia è l’appuntamento che propone l’Associazione Canto di Eea all’interno della rassegna Ecosuoni.

Presso lo splendido chiostro del Complesso di San Domenico a Fondi domenica 2 ottobre si terranno una serie di attività per grandi e piccini che vedranno nel celebre racconto di Lewis Carroll di Alice nel Paese delle Meraviglie un filo conduttore.

Si partirà alle 16 con un laboratorio per ragazzi, a cura dell’Associazione IntegrativaMente, che attraverso l’arte del riciclo, potranno creare manufatti a tema e gustare insieme un’ottima merenda. Per partecipare è richiesta la prenotazione e un contributo di 10 euro a persona.

Alle 17.00 sarà inaugurata la mostra di tavole e disegni a cura di Andrea Farano, fumettista e disegnatore. Si proseguirà con un seminario dedicato alle fasi della crescita a cura di Dalida Drazza e Alessandra Gatti e alle 19 con la proiezione di una delle molte trasposizioni cinematografiche di Alice in The Wonderland, un film del 1915 che sarà musicato dall’accompagnamento dal vivo a cura del collettivo di musicisti René Clair. Per partecipare al seminario e alla proiezione è necessaria la prenotazione e un contributo di 10 euro per gli adulti, a prezzo ridotto per i ragazzi al 13 ai 17 anni, mentre l’ingresso è gratuito per gli under 12.

La giornata di concluderà a partire dalle ore 20.00 con una degustazione dei prodotti della Fattoria al Boschetto di Stefania Zamuner.

L’appuntamento

È dunque per domenica 2 ottobre a partire dalle ore 16.00 presso il Complesso San Domenico a Fondi.

Il programma della giornata

Ore 16.00 Chiostro del Complesso San Domenico

laboratorio IL PAESE DELLE MERAVIGLIE a cura di IntegrativaMente aps

Laboratorio rivolto a bambini e adulti in cui, utilizzando materiale riciclato e tecniche di Arteterapia, i partecipanti elaboreranno i propri manufatti ispirandosi al racconto di Lewis Carroll



Ore 17.00 inaugurazione della mostra ALICE: VISIONI DALL’ INCONSCIO a cura di Andrea Farano fumettista e illustratore



Ore 18.00 Sala Lizzani

seminario IL MERAVIGLIOSO VIAGGIO TRA CRESCITA TEMPORALE E CRESCITA INTERIORE a cura di Alessandra Gatti psicopedagogista e Dalila Drazza psicoterapeuta

Ore 19.00 Sala Lizzani

proiezione del film ALICE IN WONDERLAND (1915)

Un film muto di W. W. Young con la colonna sonora dal vivo del Collettivo René Clair

Alice, un classico per tutte le età e dai molteplici piani di lettura, si mostra in una nuova luce attraverso una versione cinematografica dei primi del ‘900 sonorizzata dal vivo. I suoni del violino, contrabbasso, toypiano e clarinetto, interagiscono con l’elettronica e vengono rielaborati in tempo reale