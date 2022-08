Torna Ecosuoni: i primi appuntamenti a Terracina

Torna l’ormai storica rassegna Ecosuoni che propone musica dal vivo, seminari ambientali, mostre d’arte e degustazioni nei luoghi più suggestivi della provincia pontina.

La manifestazione culturale, a cura dell’Associazione il Canto di Eea, si aprirà con una serie di appuntamenti che si terranno dal 26 al 28 agosto a Terracina, nello splendido Monumento Naturale di Camposoriano e nel centro storico della cittadina.

Si partirà venerdì 26 agosto presso il Monumento Naturale di Camposoriano con l’appuntamento In viaggio verso il Medio Oriente: alle 17.30 si terrà un laboratorio di musica, danza e rituale Sufi alla scoperta della cultura islamica. Alle ore 20.00 sarà presentato il libro Ibrahim di Elia Locatelli, la serata proseguirà con il concerto del Pejman Tadayon Ensemble che propone alcune composizioni per poesie mistiche persiane. La serata si concluderà con alcune degustazioni enogastronomiche.

Sabato 27 agosto sempre presso il Monumento Naturale di Camposoriano si terrà un’esperienza rigenerante e riequilibrante: i Bagni di Gong a cura del percussionista Vince Vallicelli.

I primi tre appuntamenti di Ecosuoni si concluderanno domenica 28 agosto con un’accurata visita guidata alla scoperta del centro storico di Terracina a cura di di Stefano Del Monte fotografo, Lara Ottocento storica dell’arte e Angela Alla geologa che unirà in maniera intrigante storia, arte e geologia.

Per i laboratori, le passeggiate e le visite guidate la prenotazione è obbligatoria e si può effettuare chiamando il numero 339/3885338 o inviando una email all’indirizzo associazionecantodieea@yahoo.it .

Il programma dei primi appuntamenti

VENERDÌ 26 AGOSTO

Monumento Naturale di Camposoriano - Terracina

Ore 17.30 laboratorio MUSICA DANZA E RITUALE SUFI a cura di Pejman Tadayon musicista e pittore

Introduzione alla pratica della musica e della danza rituale dei Dervisci rotanti e al repertorio sacro islamico

Ore 20.00 presentazione del libro IBRAHIM di Elia Locatelli a cura dell’autrice con la partecipazione alla lettura di Alba Avelli e Pina Zannella

Ibrahim vive nei pressi di Homs, tranquilla cittadina della Siria. Un evento improvviso cambierà il corso della sua vita …

Ore 21.00 concerto NON SIAMO SUFI - composizioni per poesie mistiche persiane

Poesie di quattro grandi mistici persiani trasposte in musica da Pejman Tadayon, artista poliedrico nativo di Esfahan, citta? d'arte iraniana. I brani, cantati in farsi e in italiano, sono eseguiti con strumenti della tradizione persiana

Pejman Tadayon Ensemble

Pejman Tadayon canto, oud, saz, nei Barbara Eramo canto Massimiliano Barbaliscia santur Luigi Polsini viola da gamba, viella Simone Pulvano percussioni Silvia Layla danza sufi Isabella Grimaldi voce recitante



SABATO 27 AGOSTO

Monumento Naturale di Camposoriano - Terracina

Ore 18.00 laboratorio esperienziale BAGNI DI GONG a cura di Vince Vallicelli percussionista

Il Bagno di Gong ha un effetto rigenerante e riequilibrante, libera blocchi e tensioni e ci porta in un magico mondo sonoro oltre i confini del tempo e dello spazio



DOMENICA 28 AGOSTO

Centro storico basso – Terracina

Ore 17.30 passeggiata TERRACINA E I SEGRETI DELLA RIVIERA DI LEVANTE

a cura di Stefano Del Monte fotografo, Lara Ottocento storica dell’arte e Angela Alla geologa

In un unico percorso, tutto da scoprire, verrà svelato l’intreccio tra storia arte e geologia che Terracina sedimenta da secoli