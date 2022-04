Ecosuoni: il primo appuntamento della 12° edizione

Prende il via sabato 2 aprile la dodicesima edizione per la rassegna Ecosuoni, organizzata dall’associazione Canto di Eea che unisce l’amore per la Natura, il rispetto per l’ambiente con la passione per la musica e le arti.

Presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina a partire dalle 21.00 si terrà il primo appuntamento dell’edizione 2022 che comprende un seminario dal titolo Autori e Opere a Confronto e un concerto Classico e Tango! realizzati in collaborazione con l’Associazione Culturale Bonfigli e il Circolo Cittadino Cittadino Sante Palumbo di Latina.

Il seminario Autori e Opere a Confronto a cura della storica dell’arte Laura Ottocento, propone un approfondimento del contesto storico-artistico di due epoche tanto diverse e rivoluzionarie quanto gli originali esiti artistici che ne scaturirono: l'Ottocento e il Novecento, il Romanticismo e le Avanguardie storiche. A incarnare questi fermenti culturali saranno due pittori - il tedesco Caspar David Friedrich e l'argentino Emilio Pettoruti - le cui idee e opere dialogheranno con le visioni e con l'estro dei due musicisti protagonisti della serata, Weber e Piazzolla.

Il concerto Classico e Tango, che vede protagonisti Marco Bonfigli al clarinetto e il Quartetto Canto di Eea, Caterina Bono ed Elena Centurione al violino, Paola Emanuele alla viola e Luca Peverini al violoncello, propone il Quintetto per Clarinetto e archi op. 34 del tedesco Carl Maria von Weber e Histoire du Tango brano originale per chitarra e flauto del celeberrimo Astor Piazzolla, trascritto per clarinetto e quartetto d’archi dal compositore colombiano Gustavo Niño.

L’appuntamento

È dunque per sabato 2 aprile alle ore 21.00 per partecipare è fortemente consigliata la prenotazione che può essere effettuato chiamando il numero 339/3885338 o inviando una email all’indirizzo associazionecantodieea@yahoo.it