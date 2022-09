Ecosuoni: il secondo fine settimana di eventi della rassegna

Secondo fine settimana della rassegna Ecosuoni che propone attività per grandi e piccini volte alla scoperta del territorio in maniera originale, divertente e momenti di relax e svago.

Laboratori, concerti, visite guidate per approfondire tanti aspetti del nostro territorio: dalla storia alle tradizioni, dalla scienza all’archeologia, il tutto in suggestive località come il Monumento Naturale di Camposoriano di Terracina o il Sentiero di Ulisse nei pressi di Sperlonga.

Un programma che rende il fine settimana dal 2 al 4 settembre ricco di spunti, di possibilità di incontri, di conoscenza, in un ambiente caratterizzato dalla grande competenza e dalla convivialità allo stesso tempo.

Il programma delle iniziative:

Venerdì 2 settembre

Monumento Naturale di Camposoriano - Terracina

Ore 17.30 laboratorio MARTINO, IL DINOSAURO PONTINO a cura di Ylenia Cante presidente di Meraviglia aps

Nel nostro territorio, milioni di anni fa, vivevano i Dinosauri! Venite a vedere le impronte lasciate da Martino, il Dinosauro Pontino, e scoprirete, con giochi e attività divertenti, tante curiosità su questi affascinanti animali preistorici. Per bambini ed adulti.

Durata: 2 ore

Abbigliamento: Comodo

Contributo richiesto per il laboratorio: euro 10 a persona (adulti e bambini)

Il contributo comprende: Laboratorio + assicurazione + merenda.

Si specifica che laboratorio è rivolto alle famiglie, pertanto è necessaria la partecipazione di almeno un adulto che accompagni il proprio bambino o gruppo di bambini.

Per il laboratorio prenotazione obbligatoria ai numeri 339/3885338 333/2742716 o all' indirizzo mail: associazionecantodieea@yahoo.it

Ore 20.00 seminario STAR BENE LAB a cura di Giacomo Serapiglia educatore professionale

Ore 21.00 concerto MUSICHERIA DI MANTICE E CORDE

Un frizzante repertorio internazionale che va dal tango, al jazz, alle colonne sonore fino alla musica popolare, rivisitato ed eseguito da noti musicisti del panorama musicale italiano, all’insegna del divertimento e della ricerca per le belle sonorità

Ac-corde-on : Michele Ascolese chitarra Stefano Indino fisarmonica

Ore 22.00 degustazioni enogastronomiche

Contributo a serata: euro 10 intero; euro 5 ridotto (13 - 17 anni)

INFO al numero 339/3885338 o all’indirizzo mail: associazionecantodieea@yahoo.it



Sabato 3 settembre

Sala Thouret - Fondazione Gregorio Antonelli – Terracina

Ore 16.30 laboratorio VOCALIA a cura di Etta Lomasto

Il laboratorio si rivolge a chiunque nutra in sé il desiderio di ampliare la conoscenza della propria voce e di provare l’esperienza di cantare in un coro.

Durata: 2 ore

Contributo per il laboratorio: euro 25 a persona

Il contributo comprende: Laboratorio + assicurazione + merenda. Se abbinato alla serata il contributo per il laboratorio sarà di euro 20. Per il laboratorio prenotazione obbligatoria al numero 339/3885338 o all’indirizzo mail: associazionecantodieea@yahoo.it

Ore 20.00 seminario TARTARUGHE MARINE A TERRACINA! LE DUE FACCE DELLA MEDAGLIA

a cura di Guido Gerosa responsabile scientifico della rete TartaLazio

Ore 21.00 concerto BILLIE’S BLUES

Un omaggio a Billie Holiday, celeberrima interprete del jazz, erede della forza espressiva e dell’ironia delle grandi blues women. Un plauso al suo coraggio per non aver mai smesso di cantare la “scomoda” Strange Fruit, mentre il mondo voleva solo canzoni di amori perduti, cieli azzurri e lune piene

Etta Lomasto Quartet: Etta Lomasto voce, Fabio Conti chitarra, Stefano Cesare contrabbasso, Tommaso Tozzi batteria

Ore 22.00 degustazioni enogastronomiche

Contributo a serata: euro 10 intero; euro 5 ridotto (13 - 17 anni)

INFO al numero 339/3885338 o all’indirizzo mail: associazionecantodieea@yahoo.it

Domenica 4 settembre

Sentiero di Ulisse – Sperlonga

Ore 16.30 passeggiata archeologica poetico musicale STORIE DI ODISSEO

a cura di Lara Ottocento storica dell’arte e Rossella Tempesta poeta e voce recitante

Un percorso storico, paesaggistico, naturalistico, poetico, musicale e…multimediale!

La passeggiata inizia con la visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga e prosegue sul Sentiero di Ulisse a picco sul mare. Durante il percorso, i destinatari apprezzeranno il mondo della mitologia greca anche attraverso le letture sonorizzate dal vivo della Divina Commedia e dell’Odissea. Il sito ospita “La Voce degli Alberi”, un’installazione sonora permanente, ideata e realizzata da Giovanna Iorio, artista italiana residente a Londra

Duo Instabile Sottovento

Caterina Bono violino Vincenzo Zenobio fisarmonica e clarinetto

Durata: 3h

Abbigliamento: Comodo

Contributo richiesto per la passeggiata: euro 5 a persona

Il contributo comprende: passeggiata + assicurazione.

Per la passeggiata prenotazione obbligatoria al numero 339/3885338 o all’indirizzo mail: associazionecantodieea@yahoo.it