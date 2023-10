Ecosuoni edizione autunnale: un Saluto d’Amore

Grande novità che sarà gradita agli estimatori della rassegna Ecosuoni organizzata dall’Associazione Canto di Eea: dopo il successo della consueta edizione estiva arriva una inedita edizione autunnale per la quale si rinnova la formula di unire esperienze culturali arricchenti in luoghi suggestivi della nostra bella provincia.

Sabato 7 ottobre ci si sposta a Terracina alla Sala Thouret presso la sede della Fondazione Gregorio Antonelli per una serata all’insegna dell’amore. Un seminario e un concerto dal titolo Un Saluto d’amore, che saranno impreziositi dalla degustazione offerta dalle Suore di Carità.

Il seminario dal titolo Romanticismo: un’idea di libertà vecchia o nuova? È a cura di Fabrizia Abbate professore associato di Filosofia Morale, Università del Molise.

Dopo la degustazione si potrà assistere al concerto Romanticismo: quando lo strumento canta d’amore, che vedrà esibirsi il duo Salut d’Amour formato da Stella Canocchi al violino e da Luigi Di Domenicantonio al pianoforte.

L’appuntamento

È a Terracina sabato 7 ottobre a partire dalle ore 20.00, per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 339/3885338 e l’indirizzo email associazionecantodieea@yahoo.it

Il programma della serata

Ore 20.00 seminario ROMANTICISMO: un’idea di libertà vecchia o nuova?

Ore 20.45 degustazioni offerte dalle Suore di Carità

Ore 21.00 concerto ROMANTICISMO: quando lo strumento canta d’amore

Le melodie più significative di un periodo in cui l’arte esprimeva fantasia, irrazionalità e soprattutto i sentimenti profondi dell’individuo e della collettività

Il programma del concerto

J. Massenet: Méditation from Thais for Violin and Piano

F. Chopin: Preludio Op.28 No. 15 “La Goccia d’acqua”

N. Paganini: Cantabile

F. Chopin: Notturno Op. 9 No. 2

J. Brahms: Sonata No. 3 in re minore per Violino e Pianoforte, Op. 108