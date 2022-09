Ecosuoni: al Tempio di Giove “Sulle Orme del Passato”

Ultimo appuntamento per il mese di settembre di Ecosuoni, la rassegna che promuove la consapevolezza ambientale attraverso la cultura, l’arte, la poesia e la convivialità organizzata dall’associazione Canto di Eea in collaborazione con Associazioni del territorio e il Comitato Cittadino di Camposoriano e gode del patrocinio del Comune di Terracina, Sonnino e Fondi, dei Parchi Regionali dei Monti Ausoni e Lago di Fondi e della Riviera di Ulisse, dell’Ente Parco Nazionale del Circeo e della Regione Lazio.

In programma per sabato 17 settembre con Sulle Orme del Passato un incontro per approfondire il tema dei parchi e le "parole, musiche e riti" delle civiltà antiche in una tra le location più suggestive della provincia pontina: il Tempio di Giove Anxur a Terracina.

Si parte nel tardo pomeriggio con dibattiti e seminari e si prosegue con un concerto in costume d’epoca con musiche dell’Antica Roma, la serata si concluderà con l’ormai consueto appuntamento conviviale con la degustazione di prelibatezze locali.

L’appuntamento

È per sabato 17 settembre a partire dalle 19.00 presso il Tempio di Giove Anxur a Terracina. Per informazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo associazionecantodieea@yahoo.it o contattare il numero 339 3885338

Il programma della serata

Ore 19.30 intervento “Il contributo delle aree naturali protette per la sostenibilità: un ruolo strategico a 25 anni dalla l. r. n. 29/97 della regione Lazio”

a cura di Lucio De Filippis direttore del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi

Ore 20.00 seminario Parola, Musica, Rito. Funzioni Simboliche dei Suoni nel Ciclo della Vita Nel Mondo Antico

a cura di Ilaria Bruni archeologa e direttore del Polo Museale di Terracina e Giuseppe Sanfratello etnomusicologo presso l’Università degli Studi di Catania

Ore 21.00 concerto Musica e Danza dell’antica Roma

I Musicisti, rigorosamente in costume, suonano ricostruzioni di strumenti musicali dell’Antica Roma che vengono presentati attraverso testi tratti dagli autori classici latini. Un approccio coinvolgente alla musica d’uso del mondo antico. Ad esibirsi l’ensemble: Lvdi Scaenici (Cristina Majnero tibia, lyra, syrinx, voce, cymbala, crotala Roberto Stanco tibia, lyra, tympanum, bucina Gaetano Delfinicornu, tympanum, cymbala Daniele Ercoli tuba, tympanum, oblicuum calamum Elisa Anzellotti danza e coreografia).

Dalle ore 22.00 degustazioni enogastronomiche: Salumi Grufà, Caseificio Macchiusi, Antichi Sapori Pontini e vino della Cantina Sant’ Andrea