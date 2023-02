A Maenza l’Ecu Film Festival – Cinema per il dialogo interreligioso

Arriva a Maenza un evento tra le maggiori iniziative in ambito religioso del centro e sud Italia: l’Ecu Film Festival, una manifestazione dedicata al dialogo interreligioso ideata da Gjon Kolndrekay e prodotto da CrossinMedia e collaborazione dell’Associazione “Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo” di Maenza.

Dal 23 al 25 febbraio presso il Castello Caetani saranno proiettati ben 7 film (FRATELLO DOVE SEI? di Joel Coen, CHIARA di Susanna Nicchiarelli, LE ROSE DEL DESERTO di Mario Monicelli, L’ACQUA, L’INSEGNA LA SETE Storia di Classe di Valerio Jalongo, Il CIBO DELL’ANIMA di Piero Cannizzaro, BIAGIO di Pasquale Scimeca, I GIARDINI DELL’EDEN di Alessandro D’Alatri) che avranno come tema la speranza, in un’ottima di fede e pace obbiettivo del progetto Fede e Media.

A Maenza si riuniranno per un dialogo interreligioso eminenti studiosi delle religioni monoteistiche accolti dal sindaco Claudio Sperduti e dal vescovo di Latina-Terracina Mons. Mariano Crociata. Nei tre giorni saranno coinvolti gli studenti di ogni ordine e grado. Tra gli ospiti anche il Maestro Mogol.



Il programma del festival

Giovedì 23 febbraio

ore 17,00Taglio del Nastro

Saluti del Sindaco – Claudio Sperduti e Dorina Risi - Vice sindaco e Assessore alla cultura

Illustrazione Programma della Rassegna Cinematografica

ore 18,00 Proiezione film - FRATELLO DOVE SEI?

di Joel Coen con George Clooney, John Turturro

ore 20,00 proiezione film - LE ROSE DEL DESERTO

di Mario Monicelli con Giorgio Pasotti, Michele Placido e Alessandro Haber (ITA – 2006)

Introduzione al film di Alessandro Haber

Venerdì 24 febbraio

Ore 9,30 incontro con la scuola

Proiezione Film L’acqua, l’insegna la sete – Storia di classe. (ITA – 2020)

Incontro con il regista Valerio Jalongo

Ore 15,30 Incontro con MOGOL

Cerimonia per la consegna delle chiavi della città

Premio Speciale a MOGOL e al Maestro MARCO NEREO ROTELLI

Ore 16,00 TAVOLA ROTONDA Possibile ruolo delle religioni per l’educazione alla pace

Saluti del Sindaco Claudio Sperduti, Padre Gianmaria Polidoro OFM, Fondatore di Assisi Pax, Noemi Di Segni, Presidente UCEI (Unione Comunità Ebraiche Italiane) Imam Ataul Vasih Tariq, Vicepresidente nazionale Ass. The Ahmadiyya Muslim Jama’at Italia, Rev. Dario Doshin Girolami

Abate Centro Zen L’Arco Roma Kaveri Cantoni, Tathata Vrindham International – Italia, Guido Morisco Assemblea Nazionale Bahà’ì Italia, Alessandro Diotallevi Gruppo per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso promosso da Madre Tekla, Davide Iori, Magistrato

Conclusioni

Luigi De Salvia, Presidente Religions for Peace Italia

Modera Paolo Masini

A termine sarà proiettato il documentario

Il CIBO DELL’ANIMA

Di Piero Cannizzaro (ITA – 2008)

Ore 20,00 Proiezione film

CHIARA (ITA - 2022)

di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucco e Andrea Carpenzano

Introduzione di Susanna Nicchiarelli

Sabato 25 febbraio

Incontro con i giovani

Proiezione film BIAGIO di Pasquale Scimeca con Marcello Mazzarella e Vincenzo Albanese.

A termine del film incontro con il critico cinematografico VITTORIO GIACCI

Proiezione Video Moto For Peace

Premiazione Bernardo Lepore Presidente Internazionale Moto for Peace

Ore 15,00 Sfilata in costume

con la partecipazione delle Dame e dei Cavalieri del Sovrano Ordine Ospedaliero Santa Caterina d’Alessandria

Ore 17,00 Evento di premiazione

Conduce Stefano Maria Grillo

Saluti di Pupi Avati

Premio per la Regia

Liliana Cavani, Susanna Nicchiarelli, Piero Cannizzaro

Attori

Alessandro Haber, Kim Rossi Stuart, Massimo Wertmùller, Vittorio Viviani, Timothy Martin

Sezione straniera

Orit Gabriel, Miriam Meghnagi, Mustafà Coja

Compositore Colonna Sonora

David Scillia

Scrittore - Giornalista

Luca Caruso

Durante la serata si esibiranno:

Gospel Sister Act, Traindeville, Sipario Poetico Letterario, Ottavia Pojaghi Bertoni, Asia Vaudio

Buffet

Ore 21,00 Proiezione Film

I GIARDINI DELL’EDEN (ITA – 1998)

di Alessandro D’Alatri con Kim Rossi Stuart, Massimo Ghini e Said Taghmaoui

Con introduzione di Kim Rossi Stuart