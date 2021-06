Elettron: a Piana delle Orme torna la mostra dedicata all’elettronica

Un appuntamento ormai tradizionale negli spazi espositivi del Museo di Piana delle Orme è Elettron la mostra mercato dedicata a tutti gli appassionati di elettronica.

Stand espositivi di oggetti elettronici da collezione: radio, fonografi, hi-fi, giradischi, apparecchi informatici di varie decadi e inoltre componentistica, manuali tecnici e molto altro ancora.

Il momento più atteso per collezionisti e appassionati che possono così non solo scambiare pezzi, ma anche pareri, esperienze e informazioni su questo mondo così affascinante e in costante cambiamento.

Novità di quest’anno è l’allestimento degli stand all’aperto sotto dei gazebo e con percorso obbligato per garantire a tutti una visita in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti COVID-19.

L’appuntamento

È per sabato 12 giugno dalle 9.00 alle 19.00 e domenica 13 dalle 9.00 alle 15.00.

