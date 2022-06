Elettron: la mostra mercato dedicata all’elettronica a Piana delle Orme

Un appuntamento ormai tradizionale nella splendida cornice di Piana delle Orme è quello con Elettron la mostra mercato dedicata al mondo dell’elettronica.

Elettron ormai da anni porta a Latina stand espositivi con apparecchiature elettroniche di vario tipo da modelli ultra moderni a pezzi da collezione. Radio, hi-fi, fonografi, giradischi, baracchini sono solo alcuni degli articoli in mostra, si potranno trovare anche componenti vari, vinili, videogiochi e modellismo oltre che libri tecnici e manuali.

Un momento imperdibile per gli appassionati di elettronica, per i collezionisti per incontrarsi, scambiarsi materiali e aneddoti circa le strumentazioni radio, informatiche e molto altro ancora.

L’appuntamento

È presso l’area espositiva di Piana delle Orme sabato 11 giugno dalle 9 alle 19 e domenica 12 giugno alle 9 alle 15. L’ingresso alla mostra mercato è gratuito.