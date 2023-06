Emilio Drudi presenta "La scelta giusta. Quattro storie sulla resistenza"

Venerdì 16 giugno alle ore 17.30 presso la sala conferenze CGIL di Latina, Emilio Drudi presenta il libro "La scelta giusta. Quattro storie sulla resistenza" della Calamaro Editore.

Ottant’anni sono passati dall’inizio della lotta di Liberazione, all’indomani dell’8 settembre, quando l’Italia intera fu lasciata allo sbando. Da qui cominciano le storie raccontate in questo libro. Storie di una Resistenza fatta da donne e uomini che scelgono di combattere il nazifascismo senz’armi ma con gli stessi, enormi rischi: dando rifugio agli ebrei perseguitati, nascondendo i renitenti alla leva di Salò, aiutando i prigionieri alleati evasi, preferendo affrontare anni di lager piuttosto che arruolarsi nell’esercito della Rsi... Li guida un senso di libertà e giustizia – magari istintivo ma profondo – che li porta a respingere la cultura di morte del fascismo per costruire un futuro nuovo, ispirato a quei valori, universali e irrinunciabili, che sono il fondamento della Costituzione Repubblicana.



Emilio Drudi, già responsabile delle edizioni regionali e vice capo redattore della cronaca di Roma de “Il Messaggero”. Oltre che varie pubblicazioni sulle bonifiche degli anni ‘30 del ‘900, è autore di libri legati alle persecuzioni antisemita: Un cammino lungo un anno (Giuntina - 2012), Non ha dato prova di serio ravvedimento (Giuntina - 2014) e Il Marchio di diversi (Emia Edizioni – 2019). Cofondatore del Comitato Nuovi Desaparecidos, si occupa attivamente dei problemi dell’immigrazione con particolare riferimento alla tragedia dei profughi provenienti da Sud del Mondo. Su questo tema ha pubblicato con Calamaro Edizioni Una Storia eritrea (2020).

Accanto all'autore interverranno Patrizia Ciccarelli, Carlo Picozza e Maria C. Checchini.

L'appuntamento

È dunque venerdì 16 giugno alle 17.30 presso la sede della CGIL di Latina.