Emozioni: la mostra al quartiere Nicolosi

Anche Lisa Tibaldi Grassi, fashion designer del sud-pontino è presente con le sue due linee di accessori moda e home design Lisa Tibaldi Terra Mia e PRIVERNUM collection alla manifestazione “EMOZIONI artigianato artistico in mostra” che si svolge, fino al prossimo 6 gennaio, nello Spazio Espositivo Nicolosi, che si affaccia nella Piazzetta Quartiere Nicolosi di Latina nell’ambito della più ampia iniziativa Natale al Nicolosi, che prevede un fitto calendario di eventi che si svolgeranno prevalentemente durante i week end delle festività.

Il quartiere è rinomato per essere, da sempre, il cuore pulsante di Latina e questa manifestazione vuole restituire proprio al territorio la socialità di uno spazio storico e centrale della città, in un’azione congiunta di recupero dal suo degrado e, non da ultimo, di necessaria inclusione sociale. Fino all’Epifania quindi le eccellenze dell’artigianato artistico della provincia e la magia del Natale avranno il loro quartier generale al Nicolosi.

Lisa Tibaldi quale eccellenza artigianale acclamata sia a livello nazionale che internazionale partecipa all’esposizione con le sue linee di alto artigianato artistico, di accessori moda e, da ultimo nato, di home design, sempre con un focus principale sull’ecosostenibilità e sul territorio.

È infatti la stramma, pianta spontanea della zona, ad essere la protagonista nella linea di gioielli presenti in esposizione, tutte creazioni realizzate a mano, 100% Made in Italy elaborate con metalli semi-preziosi, che hanno la particolarità e unicità di accostare al metallo le lavorazioni originali delle foglie di Stramma (termine dialettale utilizzato per indicare un'erba spontanea della Terra Aurunca, usata anticamente per cesteria) mai utilizzate prima per creazioni di Alta Bigiotteria.

La collezione Foulard è in twill di seta pura, in due formati, il classico quadrato 90X90cm ed una più innovativo e versatile 90X180cm. Il punto di forza sono sicuramente le stampe esclusive che prendono ispirazione dalla natura, dalle tradizioni e dalla cultura della Terra Aurunca (Farfalle, Vita Marina del Golfo di Gaeta). Alcuni modelli sono arricchiti da cristalli termici Swarovski, in una versione preziosa e scintillante denominata "Shine".

In esposizione anche l’ultima nata, la collezione esclusiva “PRIVERNUM collection”, accessori moda e home design ecosostenibili ed artigianali ispirati al ricco patrimonio dei Musei Archeologici di Priverno, grazie alla partecipazione al bando della Regione Lazio “L’Impresa fa cultura”. Foulard e oggetti di home design, tra cui spiccano i vasi realizzati in resina di mais, realizzati con stampa 3D e i foulard che riproducono, con colori policromi, le bellezze archeologiche contenute nei Musei Archeologici di Priverno e nella relativa area archeologica. Nella PRIVERNUM collection particolare rilevanza hanno i vasi realizzati in resina di mais, 100% ecosostenibili, ricavati dagli scarti della filiera alimentare e prodotti attraverso un processo assolutamente innovativo che vede l’utilizzo del prodotto direttamente all’interno di una stampante 3D. La particolarità è che il prodotto finito esce dalla stampante in colorazione trasparente e poi viene colorato con delle tinture apposite. La particolarità essenziale è che sono integralmente biodegradabili, attenzione, quindi, a non metterci l’acqua per i fiori!

Anche in PRIVERNUM collection troviamo l’utilizzo della stramma, in abbinamento alla pelle per accessori di un’eleganza senza tempo che, grazie alle lavorazioni innovative, sono il connubio perfetto tra stile e ricerca artigianale nel rispetto della sostenibilità ambientale.

La mostra “Emozioni” che gode del patrocinio di Confcommercio Lazio Sud, CNA, Confesercenti e Coldiretti vedrà al centro del percorso espositivo dello spazio Nicolosi, le creazioni artistiche tutte al femminile, che pongono l’accento sulla professionalità e la capacità imprenditoriale in “rosa” della provincia di Latina.

Orari e giorni di apertura: tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.30, la mostra sarà chiusa i giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, i giorni 24 e 31 dicembre la chiusura sarà alle 19.30, info 348 8929030 -351 9826236

Obbligatorio GREEN PASS e mascherina in ottemperanza alle misure anticovid vigenti.