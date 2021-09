Teatro Aperto: primo appuntamento con la rassegna a Priverno, in scena Eneide. A Sound film

Al via questo fine settimana Teatro Aperto la nuova programmazione artistica del Teatro Comunale di Priverno a cura di Matutateatro.

L’edificio, riaperto da poco dopo un importante progetto di ristrutturazione finanziato dalla Regione Lazio e dal Comune di Priverno, ospiterà nei prossimi mesi una serie di eventi che attireranno non solo il pubblico locale: concerti, reading, incontri con autori, mostre di arte, corsi di formazione artistica, rassegne cinematografiche, ecc. oltre alle principali rassegne teatrali per adulti e bambini organizzati in collaborazione ATCL, il Circuito Multidisciplinare del Lazio.

Questa variegata e interessante stagione prenderà il via sabato 11 e domenica 12 settembre con lo spettacolo Eneide. A Sound film, l'ultima produzione di Matutateatro, un progetto di Titta Ceccano e Francesco Altilio, con la collaborazione tecnica di Mirjana Nardelli e la regia di Julia Borretti.

Nato con il sostegno del Museo Archeologico di Priverno e del Festival Radure 2021 – Spazi culturali lungo la via Francigena, lo spettacolo è ispirato al Libro XI dell'Eneide e si presenta come un progetto multidisciplinare, uno spettacolo che si muove tra epica classica, cinema, teatro e musica elettronica. Una sorta di cinema per le orecchie in cui voce e musica elettronica raccontano le avventure epiche ambientate nei luoghi in cui viviamo e fanno ormai parte del nostro DNA.

L’appuntamento

È dunque presso il Teatro Comunale di Priverno sabato 11 settembre alle ore 21.00 e domenica 12 alle ore 18.00. Prenotazione obbligatoria ai numeri 3286115020-3291099630, l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19.

