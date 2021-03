Eneide XI Radio Edit: Matutateatro presenta on line una esperienza immersiva

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro e della mancata riapertura dei teatri programmata per il 27 marzo e rimandata per via dell’aumento dei contagi da COVID-19, Matutateatro presenta un nuovo progetto che fa parte dell'iniziativa sostenuta dalla Regione Lazio “Officina culturale dei Monti Lepini” e vuole dare un segno vitale di un mondo, quello del teatro e della cultura, che prova a resistere nonostante sia messo a dura prova da un anno di crisi pandemica.

Dal 27 fino al 31 marzo dal MAT Spazio Teatro di Sezze, Matutateatro propone in streaming sul proprio canale YouTube lo spettacolo “Eneide XI Radio Edit”, un progetto nato per l'ascolto, che rappresenta la seconda tappa di un percorso che ha mosso i primi passi durante il lockdown dello scorso anno attorno ad alcune riflessioni sull'Eneide come poema del profondo dolore, ma anche della rinascita. Adattamento testi e voce sono di Titta Ceccano, musiche e suoni di Francesco Altilio, la regia è di Julia Borretti.

Il progetto ha preso vita nei mesi scorsi come installazione sonora per il Museo Archeologico di Priverno nell'ambito del progetto Civiltà Lepine, realizzato in collaborazione con la Compagnia dei Lepini e il Comune di Priverno.

On line sarà trasmessa una versione video di uno spettacolo dedicato principalmente all’ascolto: un flusso sonoro durante il quale le immagini dell’antico testo saranno evocate soltanto dalla musica elettronica live e dalla parola detta in scena.

In Eneide XI Radio Edit suono e testo procedono all’unisono: il suono espande il testo creandogli contesto e spazio e dando vita a un'esperienza immersiva per il pubblico.

Per la prossima estate è in programma una versione live dello spettacolo in alcuni siti di interesse archeologico.

L’appuntamento

Lo spettacolo andrà in streaming gratuito sabato 27 marzo alle ore 18, domenica 28 marzo alle ore 18, lunedì 29 e martedì 30 esclusivamente per alcune classi dell'ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze e mercoledì 31 marzo alle ore 18. Per prenotare la visione è necessario inviare un'email all'indirizzo organizzazione@matutateatro.it. Verrà inviato un link per collegarsi prima dell'inizio dello spettacolo.