A Cisterna la mostra: Enzo Sciotti, il maestro del cinema dipinto

A un anno dalla sua scomparsa, Cisterna celebra il genio di Enzo Sciotti, un autentico Maestro del disegno, tra i massimi esponenti del cosiddetto “cinema dipinto”.

Enzo Sciotti infatti sin dall’adolescenza ha coltivato il suo talento artistico coniugandolo con la passione per il cinema, disegnando poster cinematografici di produzioni internazionali.

Nella sua carriera ha realizzato i manifesti di oltre tremila film, tutti dipinti, tra cui: “Fandango” di Kevin Costner premiato come poster dell'anno, “Il laureato” con Dustin Hoffman, “Borotalco” con Carlo Verdone ed Eleonora Giorgi, “In viaggio con papà” con Alberto Sordi e Carlo Verdone, “Phenomena” di Dario Argento, “Velluto Blu” di David Lynch e “Unico indizio la luna piena” di Stephen King e molti altri. Osannato dai fan dell’horror, ha collaborato con registi come Lamberto Bava, Lucio Fulci, Dario Argento, Joe d’Amato, Stephen King, Sam Raimi, Romero e moltissimi altri che hanno segnato la storia di questo genere e non solo.

Ha contribuito a lanciare la cosiddetta commedia all’italiana disegnando le locandine di film di grandi cineasti e produttori come Ettore Scola, Mario Monicelli, Nanni Loy, Carlo Verdone, Luciano Salce, Alberto Sordi, Aurelio De Laurentiis e moltissimi altri di fama internazionale.

Le sue doti sono state anche al servizio del fumetto italiano per adulti molto diffuso negli anni ’70 e ’80 realizzando le copertine di numeri di Terror Blu, Pioneers, I predatori, Pig, Oltretomba, Corsari all'arrembaggio, Attack 3+1.

Dunque l’Amministrazione Comunale di Cisterna lo omaggerà organizzando la mostra “Enzo Sciotti, il maestro del cinema dipinto” ospitata al primo piano di Palazzo Caetani: saranno in esposizione circa 100 riproduzioni in alta risoluzione e due opere originali.

La mostra, che sarà inaugurata sabato 14 maggio alle ore 11.30, sarà aperta al pubblico in visite gratuite il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00.

Anche le scolaresche potranno visitare la mostra prenotando dal lunedì al venerdì all’email biblioteca@comune.cisterna.latina.it

L’appuntamento

È dunque il martedì, giovedì pomeriggio e la domenica fino al 24 luglio.