Epifania in Moto 2023 a Itri

Anche a Itri si festeggia il giorno della Befana con l’iniziativa “Epifania in moto 2023”. Un appuntamento che coniuga la passione per il mondo delle due ruote, che siano moto, scooter e vespe, con il desiderio di stare insieme e divertirsi in amicizia e l’importante campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.

L’evento, organizzato da gruppo “Svalvolati Itri”, con il patrocinio del Comune di Itri, si terrà nella mattinata di venerdì 6 gennaio a partire dalle ore 10.00 con il raduno in piazzale dei Carabinieri d’Italia, alle 10.45 partirà la sfilata delle moto per le vie del centro, un percorso di circa 6 km durante il quale si potranno ammirare le bellezze di Itri.

Alle 11.15 le moto torneranno in piazzale dei Carabinieri d’Italia dove sosteranno in esposizione attendendo l’arrivo della Befana che porterà con sé tanto divertimento e animazione per i più piccini.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 6 gennaio alle 10.00 presso il piazzale Carabinieri d’Italia a Itri. Per informazioni è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 3391345685.