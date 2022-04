“Eppure ti dico: non ho avuto freddo” in scena il nuovo spettacolo di Opera Prima

Orario non disponibile

Quando Dal 08/04/2022 al 10/04/2022 Orario non disponibile

Nuovo spettacolo per la compagnia Opera Prima che porta in scena un delicato ed emozionante racconto della Prima Guerra Mondiale “Eppure ti dico non ho avuto freddo”.

“Cosa prova un uomo ad essere strappato dal suo vivere quotidiano? Cosa sogna un soldato accucciato nella trincea? Con quali parole pregano la madre, la moglie e i figli che aspettano a casa? Che colori ha la vita costretta a proseguire nonostante le assenze? Come trova sfogo l'amore in questo dramma? Quanto può mancare un bacio?” queste sono le domande da cui parte questo spettacolo che unisce suggestioni visive e musicali alle storie di alcune donne costretta a prendere in mano le loro vite lavorando nei campi, nelle fabbriche, sopportando il dolore della lontananza, il terrore di perdere i propri cari, mentre le vite dei mariti al fronte erano appese a un filo.

A mantenere vivi i legami, fitte e appassionate corrispondenze con i soldati al fronte, lettere piene di amore e della speranza di ritrovarsi, di ritrovare la pace.

Uno spettacolo corale diretto da Giulia Tramentozzi e impreziosito dalle luci di Andrea Grassi e le illustrazioni di Silvia Palamara.

In scena: Agnese Chiara D’Apuzzo, Paolo Diliberto, Christian MastriIlo, Sabrina Milani, Luca Pettisano, Zahira Silvestri, Daniele Sinigaglia, Giulia Tramentozzi, Severina Volosca, Nabil Yosry Mohamed Aly.

È per ben cinque repliche: venerdì 8 aprile alle ore 21.00, sabato alle ore 18.30 e ore 21.00, domenica 10 aprile alle ore 17.30 e alle ore 19.30 presso il teatro di Opera Prima in via dei Cappuccini a Latina. Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19 vigenti. È obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando i numeri 347/7179808 e 331/7872869.