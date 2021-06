Escursione sul fiume Cavata: il nostro territorio tra natura e storia

Un esperienza da provare è sicuramente il percorso in kayak lungo il Cavata. Le limpide sorgenti del fiume si trovano ai piedi del Castello Medievale di Sermoneta e la Torre di Monticchio e si dipanano per l’agro pontino fino al mare. Questo fiume al tempo degli antichi Romani e nel medioevo era percorso da viandanti e pellegrini che facevano scalo alla dogana di Ninfa per recarsi all’abbazia di Valvisciolo o effettuare commerci prima di ripartire.

La Filibusta Pontina organizza per sabato 5 e domenica 6 giugno delle escursioni sul fiume della durata di circa due ore per tutti coloro che, in buona condizioni psico-fisica, siano equipaggiati con zaino, scarpette da scoglio, abbigliamento comodo ed un cambio completo, medicinali personali, cappellino, borraccia per l’acqua, spuntino, oltre che mascherina da indossare quando non è possibile il distanziamento sociale. Le guide si riservano di escludere le persone che non hanno un equipaggiamento adeguato.

Durante la traversata si potranno ammirare non solo la fauna e la flora del fiume ma anche i resti archeologici che sorgono lungo le sponde, che guide ambientali preparate sapranno indicare e raccontare.

Nella quota di partecipazione di 26 euro sono compresi: copertura assicurativa per tutta la durata dell'evento, noleggio attrezzature, servizio di escursione guidata e assistenza in acqua.

Per partecipare è necessario prenotare chiamando le guide Flavia al 333 2369614 e Fabrizio al 328 0189875.

L’appuntamento

È per sabato 5 e domenica 6 giugno alle ore 9.30 e alle ore 15.30 in Via Romana Vecchia a Sermoneta. I programmi potranno subire variazioni in base alle condizioni metereologiche e all’affluenza del pubblico.

