Escursione alla Grotta delle Capre sul promontorio del Circeo

Prezzo 12,00 € per gli adulti e 6,00 € per i ragazzi dai 6 ai 12 anni

Chi dice che al mare si va solo d’estate per prendere la tintarella? Il fascino del mare è diverso in ogni stagione ma riesce sempre a donare emozioni indescrivibili. Per questo l’associazione Meraviglia APS organizza una escursione sulla scogliera del promontorio del Circeo fino alla Grotta delle Capre.

Una passeggiata di circa due ore e mezza lungo il sentiero che costeggia il promontorio del Circeo e serpeggia tra scogliera e macchia mediterranea fino a una delle grotte più affascinanti della zona con una vista mozzafiato sul mare.

Profumi, colori, luoghi spettacolari che diventano ancora più incredibili perché ammantati di una storia che inizia ancor prima dell’uomo e racconta anche l’evoluzione del nostro territorio durante varie ere geologiche.

L’appuntamento

È per domenica 6 febbraio con partenza alle ore 10.00 da piazzale San Francesco a San Felice. Per informazioni è possibile contattare i numeri 3332742716 e 3389685797. La prenotazione è obbligatoria, è fortemente consigliato indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking.